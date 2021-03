Přidejte se k nám a pište o Applu na plný úvazek

Hledáme člověka, který se skutečně zajímá o Apple, je to na něm znát a je vidět na první pohled, že má v aktuálním dění okolo iPhonů, Maců nebo Apple Watch zkrátka přehled. Rádi bychom do našeho týmu našli skutečného fanouška Applu, kterého by bavilo se svému koníčku nebo oblíbené značce věnovat doslova a do písmene na plný úvazek. Nechceme copywritera, který píše jednou o potápění, i když nikdy nebyl ve vodě, a podruhé o létání, i když se bojí nastoupit do letadla. Chceme prostě člověka, kterého Apple baví, zajímá se o něj a má jej opravdu rád. Pokud jste to právě vy, pak vám můžeme nabídnout práci na plný úvazek, případně i externí spolupráci, pohodlí home office, možnost pracovat s nejnovějšími produkty od Applu a samozřejmě také zajímavé platové ohodnocení.

Pokud se vám nechce ráno vstávat a vyrazit do té džungle venku, ale raději byste si pohodlně udělali kávičku, šli se projít se psem a pak se pustili do psaní, věřím, že najdeme společnou řeč. Napište nám, prosím, ukázkový článek v rozsahu 1xA4, ve kterém krátce shrnete nejočekávanější novinky letošního roku od Applu, přibalte svůj životopis, a to vše pošlete na info@textfactory.cz