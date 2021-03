O kapesní konzoli Nintendo Switch s OLED displejem se hovoří již několik týdnů. Displej by měl povyrůst z 6,2″ na 7″. I nyní by ovšem měl dostat do vínku pouze rozlišení 1280 x 720, což lze vzhledem k baterii pochopit. Tak či onak, panel má vyrobit Samsung, přičemž s výrobou by měl začít už v červnu. Zařízení bychom se tak mohli dočkat v létě tohoto roku. Zaujala by vás tato konzole díky OLED displeji?