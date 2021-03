Podívejte se na nový trailer k Resident Evil Village. Sází na ray tracing

Herní studio Capcom láká na svou očekávanou hru dalším povedeným trailerem. V níže uvedeném odkaze můžete vidět, že se hodně sází na ray tracing, jenž je zde propagovaný na grafické kartě od AMD Radeon. Resident Evil Village má vyjít 7. května na PC, PS4, PS5, Xbox One a Xbox Series X/S.

We've partnered with Capcom to utilize raytracing and AMD FidelityFX to enhance the atmosphere and next-generation visuals in Resident Evil Village. We can't wait to play #REVillage on May 7th. pic.twitter.com/VgSZiPlJvz

— Radeon RX (@Radeon) March 3, 2021