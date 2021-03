Apple míří před soud kvůli krácení mezd

Krácení mezd je nejen ve Spojených státech závažným problémem na řadě pracovišť. Tento problém se bohužel nevyhýbá ani společnosti Apple, která byla nedávno zařazena na seznam firem, u kterých dochází k tomuto jevu, a to i přes to, že se její vedení neustále chlubí důrazem, který klade na ochranu práv všech a všeho.

Nespokojenost zaměstnanců s praktikami Applu dospěla do fáze, kdy se 12 tisíc pracovníků v Kalifornii rozhodlo podat na svého chlebodárce žalobu pro krácení mzdy. K podání zmíněné žaloby došlo dokonce již v roce 2013, vše bylo ale následně zameteno pod koberec. Kalifornský vrchní soud ale přitom již o rok dříve nařídil všem firmám, aby svým zaměstnancům započítali do mzdy také dobu, kterou stráví při bezpečnostních kontrolách.Ve světle nedávných událostí došlo k obnově žaloby, a tentokrát byli poškození řádně vyslyšeni. Zmíněné události souvisí se situací okolo pandemie COVID-19. Ve chvíli, kdy se onemocnění začalo šířit po světě, nastolila řada firem ve svých provozovnách velice přísná bezpečnostní a preventivní opatření, a s nimi související důkladné kontroly. Jedná se bezesporu o přínosné opatření, kontroly ale zabraly poměrně dost času, který bohužel nebyl zaměstnancům Applu proplacen.

V roce 2013 se zaměstnanci Applu vzbouřili proti tomu, že strávili hodně času bezpečnostními kontrolami svých tašek, tento čas jim ale nebyl započítán mezi odpracované hodiny, a to i přes to, že jej strávili na pracovišti. Žaloba byla původně zamítnuta s tím, že zaměstnanci by si správně na pracoviště neměli brát žádné tašky, o kterých by věděli, že by se mohly stát předmětem bezpečnostních kontrol. V průběhu pandemie COVID-19 se zase jednalo o čas, který museli zaměstnanci trávit měřením teploty a odpovídáním na kontrolní otázky. Pokud by Apple tento spor prohrál, mohlo by jej to podle odhadů jen v Kalifornii vyjít na 60 milionů dolarů, které by musel vyplatit v rámci odškodnění. Soudce William Alsup, který se již případem v minulosti zabýval, podle všeho sympatizuje se zaměstnanci Applu. Uvedl totiž, že připravuje nařízení, které by hrálo v jejich prospěch..