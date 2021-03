4 zajímavé aplikace v App Store, které by vám tento týden neměly uniknout (1. 3. 2021 – 7. 3. 2021)

Každý týden přibývají v iOS App Store nové, zajímavé aplikace. My vám na konci každého týdne přineseme přehled toho nejzajímavějšího, co iOS App Store za uplynulý týden přinesl. Aplikaci stáhnete tak, že kliknete na její název.

Queen: Rock Tour je zábavná hudební rytmická hra, určená všem fanouškům legendární skupiny Queen a jejích hitů. Užívejte si skvělou zábavu v rytmu známých i méně známých hitů této oblíbené kapely, setkejte se s virtuálními verzemi všech jejích členů a snažte se při hře získat pokud možno co nejvyšší skóre. V nabídce jsou různé herní režimy, zajímavé výzvy, bonusy pro fanoušky a spoustu dalšího.

Kočičky a vykrádačky – ano, to je přesně to, oč ve hře The Burgle Cats jde. Vaším úkolem zde bude infiltrovat se nenápadně do domu vašeho nepřítele, a při této příležitosti ukrást co nejvíce různých cenností. Nebudete na to sami – ve hře si totiž můžete sestavit tým z pěti kočičích kompliců, a spolu s vašim týmem nastražit zákeřné pasti a vydat se na neohroženou výpravu za kýženým podkladem.

Pokud patříte mezi nadšené čtenáře Mangy a ještě se vám nepodařilo najít tu správnou aplikaci pro četbu a ukládání vaší sbírky, můžete vyzkoušet novinku jménem Manga Now manga reader. Aplikace nabízí čtení v online i offline režimu bez jakýchkoliv prvků navíc, které by vás zbytečně rozptylovaly. Najdete zde také spoustu zajímavého obsahu ke čtení a objevování, to vše v jednoduchém a přehledném uživatelském rozhraní.

Chtěli byste si přehrávat svou oblíbenou hudbu přímo z plochy vašeho iPhonu? Pomůže vám v tom skvělá nová aplikace s názvem Widgetpod. Widgetpod bez problémů spolupracuje jak se Spotify, tak i s Apple Music, a s pomocí této aplikace si můžete na plochu vašeho iPhonu s iOS 14 přidat užitečný a funkční widgety, ze kterých budete moci přímo přehrávat hudbu a ovládat přehrávání.