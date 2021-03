Nejlepší komunikátory zaměřené na bezpečnost, hráče, práci, audio a další

Pokud chcete v dnešní době s někým komunikovat, tak k tomu můžete využít nespočet různých aplikací. Mezi nejpopulárnější patří především WhatsApp či Messenger. Nutno ale podotknout, že oblíbenost rozhodně neurčuje to, že je aplikace nejlepší. Pravdou je, že každému uživateli může vyhovovat úplně jiná komunikační aplikace – záleží jen na tom, jak a k čemu ji hodláte využívat. V tomto článku se společně podíváme na 5 skvělých alternativních chatovacích aplikací, které nepatří mezi ty nejpopulárnější. Ať už hledáte stoprocentní bezpečnost, ideální aplikaci pro komunikaci při hraní, anebo pracovního „kecálka“, tak si rozhodně v seznamu níže vyberete.

Threema – bezpečnost

Jestliže je pro vás při chatování naprostou prioritou bezpečnost, tak vám s chladnou hlavou můžeme doporučit aplikaci Threema. Hned na začátek se hodí zmínit, že Threema není zdarma – konkrétně vás vyjde na 79 korun. Za tuto cenu však získáte aplikaci, která zvládne ochránit vaše data před hackery, korporacemi i vládními agenturami. Threema nabízí otevřený zdrojový kód a kromě toho, že zvládne šifrovat zprávy, tak pomocí ní můžete vést také šifrované hovory i videohovory. Zároveň se hodí zmínit, že vám při použití Threemy nebudou chybět prakticky žádné klasické funkce, které od chatovací aplikace očekáváte.

Threemu můžete za 79 Kč zakoupit zde

Discord – pro hráče

Patříte mezi jedince, kteří si sem tam s přáteli zahrají nějakou tu hru? Pokud jste si na tuto otázku odpověděli správně, tak se vám na sto procent bude hodit Discord. Pokud byste podobnou komunikační aplikaci pro hráče hledali před několika lety, tak by se v tomto článku namísto Discordu objevil Team Speak 3. Pravdou ale je, že Team Speak určitým způsobem zaspal dobu. Discord totiž nyní nabízí nespočet různých funkcí, které ocení nejen hráči. V rámci Discordu můžete zcela zdarma komunikovat s vašimi spoluhráči, popřípadě s ostatními lidmi, kteří mají stejné zájmy jako vy. Zcela zdarma si zde můžete založit komunikační kanál – nezaplatíte tedy ani korunu. Poté už jen stačí, abyste ostatní uživatele pozvali, a je hotovo.

Discord stáhnete zde

Slack – pracovní záležitosti

Potřebujete často komunikovat s vašimi kolegy z práce, popřípadě se spolužáky, a to při práci na nějakém projektu? Využít v tomto případě samozřejmě můžete jakoukoliv jinou chatovací aplikaci a vytvořit si v rámci ní skupinovou konverzaci, pravdou ale je, že se takto můžete velice jednoduše rozptýlit. Přece jenom, takový Messenger či WhatsApp má v dnešní době opravdu každý, a pokud vás někdo uvidí online, tak vám ihned může napsat. Z pracovní či školní komunikace je rázem klasická komunikace, která vás dokáže obrat o spoustu času, jenž byste mohli využít úplně jinak. Jestliže se nechcete nechat rozptylovat a s kolegy sháníte chatovací aplikaci, díky které s určitým projektem konečně pořádně pohnete, tak se vám bude hodit Slack. V rámci Slack si můžete jednoduše přiřazovat úkoly a sledovat na nich pokrok.

Slack stáhnete zde

Fotogalerie Slack aplikace iOS 1 Slack aplikace iOS 5 Slack aplikace iOS 4 Slack aplikace iOS 3 +2 Fotek Slack aplikace iOS 2 Vstoupit do galerie

Telegram – nabušený WhatsApp

Pokud náš magazín čtete pravidelně, tak vám zajisté na začátku roku neunikla kauza, kterou způsobil Facebook, jenž stojí za chatovací aplikací WhatsApp. Ten totiž přišel s novými podmínkami využívání této aplikace a ukázalo se, že by díky nim mělo tohle impérium získat přístup k nespočtu různých uživatelských dat. Uživatelé však nejsou hloupí a i přesto, že většina z nich podmínky bez pozastavení se odsouhlasí, tak jsou mezi námi stále takoví jedinci, kteří si vše pečlivě čtou. Právě kvůli novým podmínkám, jejichž nasazení nakonec bylo odloženo, odešlo z WhatsAppu opravdu hodně uživatelů, konkrétně v rámci milionů. Tito uživatelé se přesunuli do alternativní aplikace Telegram. Pokud tedy chcete s WhatsAppem skoncovat také, ale záleží vám na tom, abyste stále mohli komunikovat s většinou vašich kontaktů, tak je Telegram nejlepší možností.

Telegram stáhnete zde

Clubhouse – pouze audio

Aplikace Clubhouse je tady s námi opravdu krátkou dobu. Pravdou ale je, že se stala nesmírně populární, a to díky celkovému konceptu této aplikace. Abyste se do ní mohli dostat, tak prvně potřebujete získat pozvánku – už to je svým způsobem unikátní. Kromě toho je ale o dost více zajímavé to, že se v Clubhouse můžete domluvit pouze za pomocí zvuku, a to v rámci všemožných místností. Tyto místnosti jsou konkrétně rozdělené podle zájmů, které si při registraci zvolíte. Nemusíte se tedy bát, že by se vám zobrazovaly takové místnosti, které vás nezajímají. V těchto místnostech jsou uživatelé rozdělení na posluchače a řečníky. Každý posluchač se může přihlásit o slovo a moderátor místnosti jej případně přesune mezi řečníky, aby mohl říci svůj názor na konkrétní věc. Clubhouse je v poslední době naprostým fenoménem, díky kterého se můžete mnohému přiučit.

Clubhouse stáhnete zde