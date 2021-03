5 filmů na iTunes, které tento víkend seženete levněji (5. 2. 2021 – 7. 2. 2021)

Víkend je tu. Pokud byste ho chtěli strávit sledováním nějakého zajímavého filmu, nenechte si ujít nejnovější víkendovou nabídku. Služba iTunes čas od času zlevňuje vybrané tituly – v dnešním článku se podíváme na pětici filmů, které si na iTunes můžete o víkendu pořidit zvýhodněně. Může se však stát, že filmy na iTunes opět podraží a k zakoupení tak budou za jinou cenu, než uvádíme ve článku. My to bohužel nemůžeme ničím ovlivnit, avšak ujišťujeme vás, že v době psaní článku byly ceny na českém iTunes takové, jaké uvádíme.

Cesta do Ameriky

Tento týden můžete na iTunes sehnat například komediální klasiku z osmdesátých let Cesta do Ameriky s populárním Eddiem Murphym. Připojte se k hlavnímu hrdinovi na nezapomenutelné komické cestě do Spojených států. Coby africký princ má načase, aby si našel princeznu, a mise ho spolu s jeho nejvěrnějším přítelem zavede do Queensu v New Yorku. V převleku za chudného přistěhovalce si zhýčkaný princ rychle najde novou práci, nové přátele, nové bydlení, nové nepřátele a spoustu potíží.

59,- vypůjčení, 79,- zakoupení

Čeština, české titulky

Film Cesta do Ameriky pořídíte zde.

Mimozemská invaze

Ve strhujícím sci-fi snímku Mimozemská invaze uvidíte v hlavní roli populárního Wesleyho Snipse (Blade), ale také řadu dalších hvězd, jako je třeba RJ Mitte, Jedidiah Goodacre nebo Niko Pepaj. Film vypráví o nic netušící pětici přátel, která se rozhodla užít si kýžený odpočinek na daleké chatě u jezera. Nikdo z přátel netuší, že planetu Zemi napadli mimozemšťané, kteří mají v plánu podrobit si celé její obyvatelstvo.

39,- vypůjčení, 99,- zakoupení

Angličtina, čeština

Film Mimozemská invaze pořídíte zde.

Šílený Max: Zběsilá cesta

Snímek George Millera Šílený Max: Zběsilá cesta z roku 2015 nás zavede zpět do postapokalyptické pustiny, kterou ve svém vozidle projíždí silniční bojovník Max Rockatansky. Na své cestě ale narazí na skupinu prchající pustinou ve vyzbrojeném obrněném vozidle, v jejímž čele stojí elitní Imperator Furiosa. Citadelu, odkud prchají, tyranizuje Immortan Joe, kterému kdosi odcizil něco nenahraditelného. Rozzuřený vojenský vůdce svolá všechny své gangy a ve vysokooktanové silniční válce nemilosrdně pronásleduje prchající rebely.

59,- vypůjčení, 129,- zakoupení

Angličtina, čeština, české titulky

Film Šílený Max: Zběsilá cesta pořídíte zde.

Velká zeď

Velká čínská zeď je impozantní stavbou, se kterou se pojí spousta mýtů. Jeden z nich se stal také tématem snímku The Great Wall s Mattem Damonem. Ten ve filmu ztvárňuje ostříleného žoldáka Williama Garina, který přichází na Dálný východ za tajemstvím střelného prachu. Garin se ocitá v zajetí tajného seskupení s názvem Bezejmenný řád, které má strážit dlouhou zeď. Vše se ale zvrtne, když na zeď zaútočí armáda monster…

59,- vypůjčení, 79,- zakoupení

Angličtina, čeština, české titulky

Film Velká zeď pořídíte zde.

Stalking Chernobyl: Exploration After Apocalypse

Oblast kolem černobylské jaderné elektrárny je děsivým a zároveň lákavým místem, které se často stává cílem dobrodruhů, fotografů, nebo třeba vyznavačů dark turismu. Snímek Stalking Chernobyl: Exploration After Apocalypse vypráví o lidech, kteří s oblibou tato místa navštěvují – ilegálních návštěvnících, fanoušcích extrémních druhů sportu, umělcích, ale třeba také o pořadatelích i účastnících průzkumných zájezdů.

Film Stalking Chernobyl: Exploration After Apocalypse pořídíte zde.