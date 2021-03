Jak upravit fotku na iPhone: Výběr nejlepších aplikací, které si oblíbíte

Přední výrobci chytrých mobilních telefonů se v poslední době doslova předhánějí v tom, kdo představí lepší fotoaparát. Ještě před nějakou dobou bylo naprosto standardní využití jediného objektivu na zádech telefonu, v současné době už je ale naprosto normální, když se těchto objektivů na zadní straně objeví hned několik. Každý jeden objektiv, v případě iPhonů širokoúhlý, ultra-širokoúhlý a teleobjektiv, se hodí využít v odlišných situacích. V tomto článku se společně podíváme na výběr nejlepších aplikací, pomocí kterých můžete na iPhone upravovat fotografie.

Fotky

Hned na začátek bych rád uvedl, že pro jednoduchou úpravu fotografie můžete využít přímo nativní Fotky. Tato aplikace se totiž s příchodem iOS 13 dočkala obrovského přepracování a nově tak nabízí nespočet možností, o kterých uživatelé nemají ani nejmenší tušení. Aplikaci Fotky samozřejmě nemusíte žádným způsobem instalovat, jelikož je k dispozici nativně v rámci iOS a iPadOS. Chcete-li nějakou fotku upravit, tak ji ve Fotkách rozklikněte, a poté vpravo nahoře klepněte na Upravit. Jakmile tak učiníte, tak už jen ve spodní části obrazovky stačí, abyste se postupně posunutím prstu dostali k úpravě expozice, jasu, kontrastu, stínů a nespočtu dalších aspektů. Nutno podotknout, že Fotky nabízí také možnost pro změnu hlavního snímku u Live Photo a mnoho dalších možností. Rozšířené funkce pro retušování byste zde však hledali marně.

Adobe Lightroom

Pokud patříte mezi jedince, kteří na počítači vytváří nějaký obsah, tak už jste s největší pravděpodobností slyšeli o aplikacích společnosti Adobe. Tato společnost stojí například za aplikacemi Photoshop, Illustrator, Premiere, After Effects či Lightroom. Většina těchto aplikací je opravdu velmi dobře známá, v poslední době se mimo jiné mnoho z nich dostalo i do iOS a iPadOS. Pro úpravu fotografií na iPhonu je určena aplikace Lightroom, která je mimo jiné dostupná i pro macOS. V rámci Lightroomu najdete prakticky vše, co můžete potřebovat. Od úpravu expozice, přes retušování, až po nastavení filtrů. Fotografie jsou samozřejmě synchronizovány prostřednictvím Adobe Creative Cloud, tudíž cokoliv uděláte na iPhonu, tak uvidíte i na Macu. Nutno však podotknout, že si Lightroom musíte předplatit, což je pro mnoho uživatelů bohužel velké mínus.

Adobe Lightroom stáhnete zde

Snapseed

Hledáte jednoduchou a propracovanou aplikaci pro úpravu fotografií, která je mimo jiné k dispozici zcela zdarma? Pokud jste si na tuto otázku odpověděli kladně, tak by se vám mohl líbit Snapseed. Tato aplikace nabízí celkově 29 různých nástrojů, které můžete bez jakýchkoliv omezení využít. Konkrétně nechybí nástroje pro kompletní retušování, kromě nich jsou pak samozřejmě součástí aplikace funkce pro kompletní úpravu expozice, perspektivy či struktury fotografie. Snapseed si dokáže mimo jiné poradit také s RAW fotografiemi, které můžete fotit na nejnovějších iPhonech 12. Nechybí ani speciální filtry, s pomocí kterých lze jediným klepnutím vaší fotografii oživit a vylepšit. Snapseed je komplexní aplikací pro úpravu fotografií, která nabízí nespočet funkcí a nástrojů. Některé jedince by ale mohlo zarazit, že za ní stojí Google.

Snapseed stáhnete zde

VSCO

Stejně jako Snapseed, tak i VSCO můžete stáhnout zcela zdarma. Pravdou ale je, že pro využití všech nástrojů si musíte VSCO předplatit. Rozhodně vás ale tímto nechci nějakým způsobem strašit – VSCO lze totiž perfektně využít i v případě, že platit nebudete. Ve verzi zdarma získáte přístup k několika jedinečným filtrům, které byste v jiných aplikacích hledali jen marně. Zmínit dále můžeme podporu fotografií ve formátu RAW a mnoho různých nástrojů pro úpravu expozice, struktury a perspektivy. Pokud by vás VSCO zaujalo a rozhodli byste se pro předplacení, tak získáte přístup ke zbytku jedinečných filtrů, zpřístupníte si pokročilé nástroje a veškeré dostupné filtry budete schopni aplikovat také na videa. Kromě toho, že je VSCO skvělou aplikací pro úpravu fotografií, tak se jedná také o komunitu kreativních uživatelů – můžete tak čerpat inspiraci.

VSCO stáhnete zde

TouchRetouch

Jak už název aplikace napovídá, tak je TouchRetouch určený především pro retušování fotografií, a to jediným klepnutím. Aplikace TouchRetouch je jedinou aplikací z našeho seznamu, kterou si musíte přímo zakoupit. Vyjde vás na 49 korun a věřte, že se tato investice rozhodně vyplatí. Dostanete totiž přístup k naprosto perfektní aplikaci, která dokáže i profesionálním fotografům ušetřit hromadu času. Proces manuálního retušování je relativně složitou věcí, jelikož musíte počítat s každým detailem. Aplikace TouchRetouch však na retušování využívá umělou inteligenci, která je opravdu pokročilá. To znamená, že během několika sekund můžete vyretušovat fotografii, kterou byste na počítači klasicky upravovali několik desítek minut. Tohle mohu potvrdit i z vlastní zkušenosti – TouchRetouch totiž již delší dobu aktivně využívám. Samozřejmě se občas objeví nějaká věc, kterou TouchRetouch úplně nezvládne, rozhodně se ale nejedná o nic, co by se nedalo opravit.

TouchRetouch stáhnete zde