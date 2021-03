Na těchto Apple TV už nespustíte aplikaci YouTube

Zhruba před měsícem jsme vás informovali o tom, že se YouTube chystá zaříznout podporu své aplikace na starých Apple TV 3. generace, jelikož niž nedostačují jejím budoucím nárokům z hlediska výkonu. Kdy přesně mělo k tomuto kroku YouTube přistoupit sice tehdy neoznámilo, uvedlo však, že se tak stane na začátku března – a jak slíbilo, tak se také stalo. Ode dnešní noci totiž již aplikaci YouTube na Apple TV 3. generace nespustíte, jelikož přišla o podporu.

Fotogalerie Apple TV chlazeni nahled Apple TV 4K chlazení Apple TV 4K nahled Apple TV 4K Apple TV4K nahled Apple TV 4K detail a krabička AppleTV nahled Apple TV 4K +3 Fotek Apple TV 3. generace nahled Apple TV 4K a kamera na stole Apple TV ovladac nahled Apple TV 4K a ovladač Vstoupit do galerie

Majitelé těchto Apple TV nicméně nemusí vyloženě smutnit. Pokud totiž budou o YouTube stát, lze si jej stále přehrávat přes zpcadlení z jejich iPhonů, iPadů či Maců. O tak pohodlné řešení jako v případě speciální aplikace se sice nejedná, nicméně přesto zcela určitě potěší a mnohým postačí. Pokud byste pak patřili mezi majitele Apple TV 3. generace i vy a už přemýšlíte o upgradu, doporučujeme ještě vyčkat. Apple by měl totiž v průběhu letoška světu představit její novou generaci s výkonnějším procesorem a zřejmě i přepracovaným ovladačem, která bude zřejmě v následujících několika letech tím nejlepším, co z jeho nabídky získáte. A co víc – předpokládá se, že se bude prodávat za stejnou či minimálně velmi podobnou cenu jako nynější Apple TV 4K.

Z hlediska hardwarové i softwarové výbavy je již Apple TV 3. generace těžce za zenitem. Jejím srdcem je jednojádrový čipset Apple A5 s taktem 1 GHz a vcelku úsměvně působí i její vnitřní paměť – ta je totiž 512 MB. Nutno nicméně podotknout, že tento model Apple TV nedisponuje přístupem k App Store, díky čemuž ve výsledku ani výrazně vyšší kapacitu úložiště nepotřeboval. I přes úsměvné specifikace byla nicméně Apple TV 3. generace při svém představení skutečně zajímavou volbou pro koupi, jelikož nabízela jako první Apple TV podporu HD vysílání či AirPlay.