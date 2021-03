Už v dnešních večerních hodinách by se mohl uskutečnit test dalšího prototypu vesmírné lodi Starship. Po skoku do přibližně 10 kilometrů je v plánu řízený sestup. Ten by měla SpaceX provést se třemi zapnutými motory Raptor. Dosud se tak dělo se dvěma. V závislosti na úhlu sestupu pak budou vybrány dva, za pomoci kterých by měl stroj bezpečně přistát. Dle Elona Muska je při použití této metody šance 60 %, že SN10 bezpečně přistane.