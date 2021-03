5 aplikací a her na Mac App Store a Steam, které získáte zdarma nebo se slevou (2. 3. 2021)

Pravidelně vám přinášíme seznam několika zajímavých macOS aplikací a her z Mac App Storu a ze Steamu, které jsou v daný den zdarma či za zvýhodněnou cenu. Pro dnešní den si však uvedeme pouze aplikace, které v době psaní článku byly na Mac App Store ve slevě. Snažíme se vybírat jen ty nejzajímavější, které by vám mohly být k užitku. Bohužel, může se stát, že aplikace opět sklouzne k původní ceně, což však neovlivníme. Aplikaci získáte tak, že kliknete na její název.

Zakoupením aplikace My Koi si přijdete na parádní hru, kdy vaším úkolem bude se starat o vaše vlastní rybičky. Prakticky tak budete mít digitální akvárium, kde vaše rybičky budete muset pojmenovat, krmit je a sledovat, jak vám postupně před očima rostou.

Původní cena: 99 Kč (79 Kč)

Aplikace Any Video Clipper – Trim & Cut představuje ideální řešení pro nenáročné uživatele, kteří jednou za čas potřebují lehce poupravit video. Tento nástroj si konkrétně poradí například se zkrácením, anebo dokáže vystřihnout určitou část z videa. Za zmínku poté ještě rozhodně stojí jednoduché a přivětivé uživatelské prostředí.

Původní cena: 229 Kč (Zdarma)

Každá fotografie si s sebou nese takzvaná EXIF metadata neboli data o datech. Ty následně určují například čas pořízení snímku, jeho polohu, informace o použitém fotoaparátu a podobně. S pomocí intuitivní aplikace Photos Exif Editor si můžete velice snadno a rychle tato metadata prohlédnout a případně upravit.

Původní cena: 129 Kč (49 Kč)

Jak již samotný název napovídá, s pomocí aplikace PDF to Pages Converter Expert dokáže v okamžiku převést PDF dokumenty do formátu, se kterým pracuje program Apple Pages. Nástroj nadále dokáže převádět PDF i do podoby obrázků v JPG, PNG, BMP, GIF a TIFF.

Původní cena: 129 Kč (Zdarma)

Napadlo vás někdy, že byste se začali věnovat opravování automobilů a otevřeli si vlastní autoopravnu? Pokud jste si na tuto otázku odpověděli ano, tak byste rozhodně neměli přehlédnout dnešní 90% akci na populární hru Car Mechanic Simulator 2015. V této hře budete auta nejen opravovat, ale i lakovat, vylepšovat a testovat.

Původní cena: 19,99 € (1,99 €)