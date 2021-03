Prosser: Uniklé fotky AirPods 3 jsou pravé, sluchátka dorazí v dubnu

Že Apple chystá na letošní rok představení třetí generace sluchátek AirPods není již pěkných pár měsíců žádným tajemstvím. Díky několika uniklým fotkám z posledních týdnů pak dokonce již není tajemstvím ani to, jak bude tato dlouho očekávaná novinka vypadat. Nad pravostí fotek se sice do značné míry pochybovalo, avšak jak se nyní zdá, pochybnosti na místě nejsou. Pravost fotek totiž potvrdil jeden z nejlepších leakerů posledních let.

Fotogalerie airpods 3 AIrPods 3 vzhled AirPods 3 vzhled Vstoupit do galerie

Za uniklé fotky se na svém Twitteru a ve videu postavil před pár hodinami konkrétně velmi uznávaný leaker Jon Prosser, který se v minulosti vytáhl například přesnými předpovědmi týkajícími se iPhonů SE 2. generace, iPadů Pro či MacBooků. Ačkoliv leaker neprozradil, kdo mu pravost leaků potvrdil, s ohledem na jeho úzké vazby na lidi pracující přímo v Applu by nebylo absolutně překvapivé, kdyby dorazilo potvrzení přesně z těchto směrů.

Prosser sice žádné nové technické detaily sluchátek neprozradil, nechal se však slyšet, že s nimi lze počítat v dubnu. Zdá se tedy, že si svou premiéro odbudou jen skrze tiskovou zprávu, protože v dubnu se s žádnou tiskovou konferencí Applu nepočítá. Pokud totiž Keynote někdy v brzké době proběhne, bude to takřka 100% v březnu a ani ten není ve výsledku příliš jistý. Novinky, které má Apple v rukávu, totiž nemusí být tak zajímavé, aby kvůli nim tiskovou konferenci pořádal. Moudřejší ale budeme zřejmě již za pár dní, ve kterých se buď utvrdíme v konání nebo naopak nekonání Keynote (ne)rozesláním pozvánek na ní.