Apple znemožňuje na iPhonech a Macích dělat screenshoty filmů s autorským obsahem

Zkoušeli jste si na Macu či iPhonu někdy udělat screenshot nějakého filmu nebo seriálu například z Netflixu? Pokud ne, pak se o to ani pokoušet nemusíte. Apple totiž ve svém operačním systému v rámci aplikace Screenshot (Snímek obrazovky) zavedl bezpečnostní funkci, která má za cíl snížit šíření nelegálních obrázků a videí na internetu. Pokud totiž uděláte screenshot, který zachycuje video podléhající autorskému právu, pak sice vznikne screenshot, ale na místě filmu bude černá, respektive bílá část bez toho, aniž by bylo vidět jakoukoli část filmu nebo videa.

Blokování funguje ve službách jako je například Apple TV, iTunes Movies, Netflix, HBO Go a tak dále. Zajímavostí je, že blokován je například i screenshot ze sledování zápasů MMA v rámci české Oktagon TV. Ještě zajímavější je pak fakt, že zatímco na YouTube můžete screenshoty dělat bez omezení, v momentě, kdy si pustíte film, který jste si na YouTube zakoupili a je dostupný v rámci placeného obsahu, tento film vám již macOS vyscreenshotovat nedovolí.

Vše je přitom velmi sofistikované a i v momentě, kdy nastavíte při snímku obrazovky zpoždění a těsně předtím, než se snímek vytvoří zobrazíte film nebo seriál podléhající autorskému právu, ani tak nebude onen záběr na screenshotu vidět. Je otázkou, zda Apple skutečně tímto krokem zabraňuje šíření nelegálního obsahu a nebo spíše jen zamezuje lidem si udělat z filmu, který si legálně koupili například screenshot, který by rádi použili jako pozadí plochy svého soukromého počítače. Lidí, kteří se totiž věnují šíření nelegálního obsahu na internetu si cestu jak screenshot nebo záznam udělat najdou během pár minut a ostatní mají zkrátka smůlu a to i přes to, že by vše využívali jen pro osobní účely.