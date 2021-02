Bezplatné Apple Music s reklamami po vzoru Spotify? Zapomeňte. Nic takového se nechystá

Hudební streamovací služby se těší ve světě obří popularitě, která navíc neustále narůstá. Ačkoliv se na tomto trhu snaží prosadit celá řada společností, pravdou je, že jen dvě z nich slaví se svými službami větší úspěchy. Řeč je konkrétně o Spotify a Applu, kteří spolu již řadu let soupeří o přízeň posluchačů. Spotify má v tomto směru sice nakročeno o poznání lépe, jelikož má mnohem více posluchačů, ale to z velké části proto, že na rozdíl od Applu nabízí i bezplatnou verzi své služby s reklamami. Asi vás proto nepřekvapí, že se v minulosti již několikrát vyrojily spekulace točící se kolem toho, zda Apple přeci jen nechystá též bezplatnou verzi své služby osazenou reklamami, která by mu v tomto konkurenčním boji pomohla. Veškeré tyto spekulace však nyní šéf Apple Music Elean Segal utnul.

Fotogalerie AirPods Max_nahled MacBook_AirPods Max_nahled AirPods_nahled AirPods Max AirPods Max_nahled AirPods Max +23 Fotek Apple AirPods Max_nahled AirPods Max_nahled AirPodsx Max BO and AirPods max AirPods Max Smart case AirPods Max od Apple AirPods Max ovladani AirPods Max detail AirPods Max Apple AirPods Max spacegray Apple Airpods Max AirPods Max Apple Spacegray airpods max Sluchatka Airpods Max AirPods Max sluchatka Smart cover Airpods max AirPods Max smart cover AirPods Max smart cover sluchatka AirPods max sluchatka AirPods max AirPods Max cover AirPods Max cover airPods max sluchatka airPods max sluchatka AirPods Max mostik AirPods Max mostik AirPods Max cover AirPods Max cover Navod AirPods max Navod AirPods max Vstoupit do galerie

Segal popřel jakékoliv plány na vznik bezplatné verze Apple Music při “grilování” britským parlamentem, kterého se mimo něj zúčastnili i přední představitelé Spotify a Amazonu a které se týkalo ekonomiky streamovacích služeb. Když se otázky parlamentu stočily k cenám předplatného a možnosti bezplatného modelu, zatímco Spotify a Amazon své plány pro zachování poslechu zdarma s reklamami potvrdili, Segal se nechal slyšet, že kvůli nedostatečným výnosům z reklam a také rozporu s hodnotami týkajícími se ochrany soukromí nemá Apple nic takového v plánu. “Zážitek z poslechu Apple Music bez reklam byl vždy jedním ze základních kamenů této služby,” nechal se Segal mimo jiné slyšet.

Ze slov šéfa Apple Music je tedy jasné, že přestože by byl Apple zcela určitě velmi rád v pozici lídra trhu s hudebními streamovacími službami, ve výsledku mu o ní až tak nejde a raději si zachová zdravé ekonomické fungování na bázi předplatného spolu s nepošlapanými hodnotami souvisejícími s reklamami a jejich nabízení uživatelům. Jedinou možností, jak se k Apple Music dostat zdarma, bude tak i nadále jen využití bezplatného zkušebního členství.