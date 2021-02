5G připojení na iPhonech 13 nebude tak extrémní žrout baterky, jako je tomu u iPhonů 12

Příběh Qualcommu a Applu je jak z romantického filmu. Jistě si pamatujete na ohromnou právní bitvu, kterou společnosti mezi sebou vedly ještě v roce 2019. Celý technologický svět byl v šoku, když oba výše zmínění najednou dosáhli dohody a dokonce navázali opět dlouhodobou spolupráci. V Qualcommu si mnou ruce, protože pravděpodobně i díky iPhonům 12, které již jsou osazeny jejich 5G modemy, si firma meziročně polepšila o 37,6 %. Není tedy příliš velkým překvapením, že i v nadcházející generaci jablečných smartphonů bude 5G modem opět od Qualcommu.

Konkrétně má jít o Snapdragon x60 5G, jenž je postavený na 5nm procesu. Měl by tedy být oproti x55 (7nm) používaném v iPhonech 12 o něco úspornější. Modemy by měly být rovněž schopné shlukovat 5G data z pásem mmWave i sub-6Ghz, a to současně. To by mohla být pak ideální kombinace pro vysokorychlostní připojení s nízkou latencí. Standard mmWave slibuje obrovské rychlosti na krátkou vzdálenost, což se nejvíce hodí do městských oblastí. Sub-6GHz je obecně pomalejší, ovšem signál putuje dále a lépe slouží v příměstských a venkovských oblastech. Zde je třeba zmínit, že podpora mmWave je omezena pouze na USA, což by se s příchodem iPhonů 13 mohlo změnit. Není tajemstvím, že cílem Applu je vyrábět si i tuto součástku. Partnerství s Qualcommem v tomto směru by ale ještě mělo trvat alespoň příští rok, kdy by do iPhonů měl přijít Snapdragon X65 5G s teoretickou rychlostí až 10 Gb/s.