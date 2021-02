Oblíbená hra Elona Muska slaví miliony stažení. Zahrajte si ji na iPhonu i vy

Zakladatel společností Tesla a SpaceX, Elon Musk, už nejednou dokázal, že má obrovskou moc ovlivňovat své fanoušky. Poté, co pomocí příspěvků na Twitteru vyhnal nahoru ceny akcií Gamestopu a CD Projektu RED, se minulý týden opět obrátil k hernímu průmyslu, když prohlásil, že jeho nejoblíbenější hrou je mobilní Battle of Polytopia. Zájem hráčů o hru po sdělení Muska v podcastu The Joe Rogan Experience raketově vzrostl. Vývojáři ze studia Midjiwan nyní hlásí, že hra překonala v celkovém součtu milník třinácti milionů stažení. Nebylo to navíc poprvé, co nejbohatší člověk světa hru chválil. Stalo se tak už na jeho Twitteru v červenci 2019.

Battle of Polytopia je komplexní strategií v poměrně nekomplexním kabátě. Grafika poskládaná z velkých polygonů skrývá hru, ve které se musíte jako jeden z dostupných kmenů rozrůst po celé herní mapě. Kritici na hře chválí její návykovost a přirovnávají k nejlepším dílům legndární strategické série Civilization. Postupný nárůst zájmu o hru mavíc nutí vývojáře k přidávání nového obsahu. Minulý týden se do hry dostal nový kmen, hmyzákovití Cymanti. Ty si můžete vyzkoušet v jednom ze tří singleplayerových módů, nebo s nimi můžete vyzvat soupeře v multiplayerovém klání. Pokud vás Muskem doporučovaná hra zaujala, můžete si ji zcela zdarma stáhnout na App Storu.