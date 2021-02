iPhony budou s příchodem iOS 14.5 mnohem hůře hacknutelné

Na bezpečnosti svých softwarových i hardwarových produktů si Apple dlouhodobě zakládá a přestat s tím v dohledné době rozhodně nehodlá. Skvělým příkladem může být ostatně chystaný iOS 14.5 a iPadOS 14.5, ve kterém dorazí na iPhony a iPady bezpečnostní vylepšení výrazně ztěžující jejich hacknutí.

Fotogalerie iOS 14 1 iOS 14 2 iOS 14 3 iOS 14 4 +13 Fotek iOS 14 5 iOS 14 6 iOS 14 7 iOS 14 8 iOS 14 9 iOS 14 10 iOS 14 11 iOS 14 12 iOS 14 13 iOS 14 14 iOS 14 15 iOS 14 16 Vstoupit do galerie

V betách iOS a iPadOS 14.5 se objevily změny, které mají uživatele mnohem více chránit před takzvanými “Zero-Click” útoky – tedy útoky, k jejichž provedení nepotřebují útočníci jakkoliv interagovat s obětí (například jí přimět ke kliknutí na falešný reklamní banner či odkaz), ale vystačí si například s chybou v paměti. Kvůli tomuto zpracování jsou proto útoky mnohem těžší na odhalení a tedy i hůře zlikvidovatelné ze strany provozovatelů softwarů. A právě změny v kódu nových verzí iOS a iPadOS provedené Applem by měly i dle jeho slov výrazně složitější. Proveditelné sice stále budou, nicméně vzhledem ke zvýšení náročnosti proveditelnosti podobných útoků budou pro útočníky celkově mnohem méně zajímavé a tím jejich využívání klesne, což s sebou samosebou přinese zvýšení bezpečnosti uživatelů.

Co vše nám letošní rok z hlediska zabezpečení Apple produktů ještě přinese je sice v tuto chvíli zatím ve hvězdách, minimálně v souvislosti s chystanými iPhony 13 se však spekuluje například o návratu Touch ID či zvýšení bezpečnosti Face ID. V souvislosti s Touch ID se pak v minulosti čile spekulovalo i o Apple Watch, které by jej mohly dostat jak pod displej, tak klidně i do digitální korunky či bočního tlačítka pro aktivaci multitaskingu a Apple Pay. U Maců se pak zase výhledově počítá s nasazením Face ID.