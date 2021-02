V minulém týdnu jsme vás informovali o novém australském zákonu, dle kterého by měl Facebook platit vydavatelům za sdílení jejich odkazů na články. To se Facebooku pochopitelně nelíbilo, a tak australským médiím zakázal sdílet příspěvky. Největší sociální síť ovšem polevila a vzkázala australské vládě, že se chce dohodnout, což potvrdil tamní ministr financí. Zároveň se zavázal k přijetí novel zákona, které upřesní postavení digitálních platforem.