Australští zákonodárci přišli se zněním zákona, dle kterého by měl Facebook platit vydavatelům za sdílení jejich odkazů na články. To se pochopitelně Facebooku nelíbilo, takže zakázal australským médiím takové články sdílet. To pochopitelně platí i pro uživatele. Pokud se pokusíte sdílet článek australského média, budete upozorněni, že to není možné. Jistě bude zajímavé sledovat, jak se tato situace bude vyvíjet.