5 aplikací a her na Mac App Store a Steam, které získáte zdarma nebo se slevou (23. 2. 2021)

Pravidelně vám přinášíme seznam několika zajímavých macOS aplikací a her z Mac App Storu a ze Steamu, které jsou v daný den zdarma či za zvýhodněnou cenu. Pro dnešní den si však uvedeme pouze aplikace, které v době psaní článku byly na Mac App Store ve slevě. Snažíme se vybírat jen ty nejzajímavější, které by vám mohly být k užitku. Bohužel, může se stát, že aplikace opět sklouzne k původní ceně, což však neovlivníme. Aplikaci získáte tak, že kliknete na její název.

Diagramy jsou nesmírně populární způsob, kterým dokážeme vizualizovat nejrůznější modely, postupy a řadu dalších záležitostí. S jejich tvorbou si skvěle poradí oblíbená aplikace Diagrams, s jejíž pomocí můžete tedy diagramy vytvářet, upravovat je, různě s nimi pracovat a následně je sdílet. Rozhodně taktéž musíme zmínit velice přívětivé a jednoduché uživatelské prostředí.

Původní cena: 599 Kč (499 Kč)

Jablečné počítače, především tedy starší, základní modely laptopů, bohužel sužuje problém v podobě nedostatečného úložiště. To může být zaplněno nejrůznějším balastem a případnými duplicitními soubory. Aplikace Duplicate Files Sweeper tyto duplikáty dokáže rozpoznat a případně rovnou odstranit.

Původní cena: 149 Kč (49 Kč)

Řadíte se mezi milovníky klasických, malovaných portrétů a rádi byste měli takovýto vlastní obraz? V takovém případě byste se měli přinejmenším podívat na aplikaci Portrait Painter. Ta totiž díky propracovaným algoritmům dokáže převést jakoukoliv fotografii do podoby zmiňovaného malovaného portrétu, což si můžete prohlédnout v níže přiložené galerii.

Původní cena: 379 Kč (229 Kč)

Vcelku podobným nástrojem je i My PaintBrush Pro: Draw & Edit. Rozdílem ale je, že tady se o tvorbu uměleckého díla nepostará program kompletně za vás. Tato aplikace vám totiž umožní kreslit a malovat dle vlastní libosti a mít tak vaši tvorbu v digitální podobě. Program nabízí řadu různých štětců, tužek i ostatních nástrojů a samozřejmě nechybí ani podpora několika vrstev.

Původní cena: 249 Kč (Zdarma)

Jestliže se považujete za milovníka aut a už nejednou vás napadlo, jaké by to asi bylo, kdybyste si otevřeli vlastní dílnu, tak by ve vaší herní knihovně rozhodně neměl chybět titul Car Mechanic Simulator 2015. V této hře se pochopitelně zhostíte role automechanika a vaším úkolem bude nejen opravovat auta zákazníků, ale zároveň je různě vylepšovat, lakovat a testovat. Titul se nyní pyšní 90% slevou.

Původní cena: 19,99 € (1,99 €)