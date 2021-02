Offline hry na iPhone: 6 skvělých her, které si užijete i bez připojení k internetu

V současné době frčí především takové hry, které můžete hrát s vícero hráči – například s vašimi kamarády, rodinou, anebo kýmkoliv jiným z celého světa. K hraní takových her ale potřebujete ve většině případech připojení k internetu, ať už pomocí Wi-Fi, či mobilních dat. Čas od času se ale můžete ocitnout v situaci, kdy byste si chtěli zahrát zcela offline – například v letadle, anebo na nějakém místě, kde je špatný signál. V rámci App Storu najdete hned několik skvělých herních pecek, které si můžete zahrát i bez připojení k internetu – v tomto článku se podíváme na 6 z nich.

Jetpack Joyride

Pokud hledáte skvělou a jednoduchou hru, díky které zabijete dlouhé hodiny času, tak vám mohu silně doporučit Jetpack Joyride. S velkou pravděpodobností už jste o této hře alespoň jednou slyšeli – je tady totiž s námi již opravdu dlouho a většina z nás ji nejspíše hrála na nějakém „starém Androidu“. Jedná se o nekonečnou hru, ve které je váš úkol jediný – dostat se co nejdále a nasbírat co nejvíce bodů. Vaší cestu za nejlepším skóre se vám samozřejmě pokusí překazit různé nástrahy a pasti, kromě toho ale můžete najít i takové předměty, které vám naopak pomohou. Jetpack Joyride je hrou, která vás zabaví na dlouhé hodiny. Je k dispozici zcela zdarma.

Jetpack Joyride stáhnete zde

Journey

Jestliže se řadíte mezi fanoušky indie her, tak by vám rozhodně neměl utéct titul s názvem Journey. Jedná se o relativně starou, ale stále populární hru, kterou si na vašem iPhonu můžete zahrát kdykoliv a kdekoliv – stačí vám k tomu nabitá baterie. V rámci Journey se můžete těšit na nádhernou grafiku, která byla nominována na cenu Grammy. Mimo to se u hry zvládnete skvěle uklidnit a zrelaxovat. V Journey budete hrát za průzkumníka, který se bude snažit zjistit, co se stalo s dávnou civilizací. Postupně se budete snažit rozluštit více a více informací, abyste na veškerá tajemství tzv. „kápli“. Journey je možné hrát offline v režimu jednoho hráče, pokud ale budete připojeni k internetu, můžete si přizvat jednoho kamaráda. Jedná se o téměř 10 let starou hru, která je však velice nadčasová. Za 129 korun Journey rozhodně stojí.

Journey stáhnete zde

Chess

Šachy asi není třeba žádným větším způsobem představovat – jedná se o jednu z nejpopulárnějších her na celém světě. Šachy si můžete bez problémů zahrát i přímo na vašem iPhonu, a to i bez připojení k internetu. Existuje mnoho různých aplikací, které vám šachy na jablečném telefonu zpřístupní, doporučit však můžeme hru s jednoduchým názvem Chess. Přesně tato hra je oficiální aplikací z portálu Chess.com, který patří mezi ty nejpopulárnější. Hra Chess je samozřejmě určená především pro hraní online s různými lidmi z celého světa, každopádně si můžete zahrát i přímo s umělou inteligencí, samozřejmě offline. Vybrat si samozřejmě můžete z několika dostupných obtížností. Chcete-li se zlepšovat v šachách, čímž mimo jiné dokážete také perfektně procvičit logické myšlení, tak vám hru Chess můžeme doporučit – je k dispozici zdarma.

Chess stáhnete zde

Limbo

Patříte mezi milovníky tzv. plošinovek? Pokud ano, a navíc k tomu máte rádi také strašidelné hry, tak si musíte zahrát Limbo. Jedná se o klasickou indie hru, ve které je příběh vyprávěn bez jediného slova. V rámci Limbo prozkoumáváte černobílý svět a vaším cílem je jediné – neumřít a neustále se posouvat dál a dál. Limbo se vám bude líbit i v případě, že úplnými zastánci strašidelných her nejste. Rozhodně se nejedná o nějakou hororovku, ze které byste si „sedli na zadek“. Jde spíše o temnou atmosféru a děsivý příběh, který ze hry Limbo dělá jednu z nejlepších plošinovek, které si můžete stáhnout z App Storu. Limbo vás vyjde na 99 korun a jedná se o investici, které nebudete litovat, navíc k tomu hru můžete hrát i bez připojení k internetu, zcela offline.

Limbo stáhnete zde

BADLAND

BADLAND je další klasickou a fantastickou hrou v rámci App Store, kterou můžete hrát offline. Tato dobrodružná hra si zakládá na jednoduchém ovládání a skvělém zpracování. V BADLAND se postavíte do role „obyvatele“ lesa a snažíte se jej křížem krážem prozkoumat v mnoha různých úrovních. V rámci těchto úrovní se můžete těšit na perfektně zpracované prostředí, společně s rostlinami a zvířaty. Samozřejmě by to nebyla pravá adventura, kdyby se vám cestu úrovní nesnažil někdo pokazit. Vypořádat se tedy budete muset také s různými nástrahami, s čímž vám pomohou různé speciální schopnosti. Nejlepší na tom všem je, že BADLAND nabízí offline režim pro více hráčů. To znamená, že se hry mohou účastnit až čtyři různí hráči, a to na jediném zařízení – lepší je v tomto případě samozřejmě iPad. A jakmile BADLAND dohrajete, můžete se pustit do hraní BADLAND 2. První díl vás vyjde na 19 korun, stejně jako ten druhý.

BADLAND stáhnete zde

Monument Valley 2

Každý správný hráč, který jakožto primární hrací zařízení využívá iPhone, už rozhodně slyšel o původním Monument Valley, anebo o druhém pokračování v podobě Monument Valley 2. Tato hra, jejíž první díl vyšel v roce 2014, nabízí skvělé zpracování a relaxační atmosféru. V rámci Monument Valley 2 se ocitnete v roli matky a její dcery. Postupně se musíte prokousávat dále příběhem, a to prostřednictvím různých hádanek, abyste se mimo jiné naučili tajemství posvátné geometrie. Samotné hádanky nejsou úplně těžké, tudíž si nad nimi nebudete rozhodně lámat hlavu několik dlouhých hodin, postupně jsou ale těžší a těžší. Monument Valley 2 nabízí také perfektní soundtrack, do kterého se během několika sekund zaposloucháte. Druhé pokračování je stejně dobré jako první díl, rozhodně doporučujeme si vyzkoušet oba dva počiny. Monument Valley 2 vás vyjde na 129 korun, původní první díl na 99 korun.

Monument Valley 2 stáhnete zde