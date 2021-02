Součástí operačního systému macOS, potažmo webového prohlížeče Safari, je také možnost pro odebírání upozornění z jednotlivých webů. Nejčastěji jsou tato upozornění využívána magazíny, a to tehdy, když dojde k vydání nového článku – stejně to funguje i u nás. Pokud na tohle oznámení klepnete, tak se můžete rychle a jednoduše přesunout rovnou na samotný článek. Pro mnoho uživatelů je ale problém v tom, že se tyto notifikace zobrazují i v případě, že je váš Mac v režimu spánku se zhasnutou obrazovkou. Pokud v režimu spánku upozornění přijde, tak se pro zobrazení musí rozsvítit celá obrazovka, jež se po chvíli zase vypne – a takto pořád dokola. Chcete-li zobrazování notifikací v režimu spánku zabránit, tak pokračujte ve čtení.

Jak na Macu deaktivovat upozornění, která jej probouzí z režimu spánku

Chcete-li na vašem macOS zařízení nastavit, aby se v režimu spánku nezobrazovala oznámení, tedy aby se v režimu spánku zbytečně nerozsvěcoval celý displej, tak pokračujte následovně:

Prvně je nutné, abyste na Macu v levém horním rohu klepnuli na ikonu .

. Jakmile tak učiníte, tak z menu, které se zobrazí, vyberte Předvolby systému…

Poté, co na tuto možnost klepnete, tak se zobrazí nové okno se všemi dostupnými sekcemi pro úpravu předvoleb.

V tomto okně nyní najděte sekci, která se nazývá Oznámení, a klepněte na ni.

a klepněte na ni. Nyní se v levém menu přesvědčte, že se nacházíte v záložce Nerušit – pokud ne, tak se do ní přesuňte.

– pokud ne, tak se do ní přesuňte. Nakonec stačí, abyste zaškrtnutím aktivovali funkci Pokud je monitor v režimu spánku.

Výše uvedeným způsobem lze tedy v rámci macOS nastavit, aby se upozornění nezobrazovala v režimu spánku. Největší problém mají se zobrazováním notifikací uživatelé iMaců, jelikož obrazovku nelze vypnout a skrýt zaklapnutím jako v případě MacBooků. Pokud však patříte mezi jedince, kteří víko svého MacBooku nezavírají, tak zobrazování notifikací v režimu spánku může štvát i vás. Celá tato funkce by dávala smysl v případě, že by jablečné počítače disponovaly OLED displejem. Tento typ displeje totiž zobrazuje černou tak, že provede vypnutí konkrétních pixelů. Pokud by na Mac s OLED displejem v režimu spánku přišla nějaká notifikace, tak by se reálně vykreslila pouze ta část obrazovky s oznámením. Nedošlo by tak k otravnému zapnutí celé obrazovky. Nezbývá nám tedy nic jiného než doufat, že Apple skutečně s novými displeji u svých počítačů přijde.