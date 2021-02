Je to již nějaký ten rok nazpátek, co Apple konečně přidal možnost, pomocí které si mohou uživatelé aktivovat automatické aktualizace aplikací, a to jak na iPhonu a iPadu, tak na Macu. Ve většině případech se jedná o skvělou funkci – nemusíte se totiž o nic starat a veškeré aktualizace se stáhnou a připraví na pozadí s tím, že samotná aktualizace pak proběhne v noci. Samotná aktualizace samozřejmě před instalací zabírá často několik gigabajtů úložiště, což může být problém především pro vlastníky starších zařízení. V tomto článku se podíváme na to, jakým způsobem lze stahování aktualizace systému iOS či iPadOS přerušit, a jak ji poté smazat, aby nezabírala místo v úložišti.

Jak na iPhone přerušit stahování aktualizace systému

Chcete-li na vašem iOS či iPadOS zařízení přerušit aktuální stahování aktualizace systému, tak se ve finále nejedná o nic složitého. Klasicky byste ale na tento postup, bez pomoci tohoto návodu, nejspíše nepřišli. Postup je tedy následující:

Prvně je nutné, abyste si zkontrolovali, že se nějaká aktualizace doopravdy stahuje, popřípadě že je připravena k instalaci.

Přejděte tedy do Nastavení -> Obecné -> Aktualizace softwaru , kde se o probíhající aktualizaci přesvědčte.

, kde se o probíhající aktualizaci Jestliže se aktualizace stahuje, popřípadě je připravená k instalaci, tak ihned aktivujte režim letadlo a vypněte Wi-Fi.

a Po aktivaci režimu letadla a vypnutí Wi-Fi se vraťte zpět do Nastavení -> Obecné.

Zde poté o kus níže rozklikněte řádek s názvem Úložiště: iPhone.

rozklikněte řádek s názvem Nyní je nutné vyčkat, až se veškerá data o úložišti načtou.

Po načtení sjeďte níže k seznamu různých aplikací, které zabírají místo v úložišti.

k které zabírají místo v úložišti. V rámci seznamu nyní vyhledejte a klepněte na položku s názvem iOS xx.x (tj. název stažené aktualizace, například 14.1.).

na položku s názvem (tj. název stažené aktualizace, například 14.1.). Na další obrazovce poté dole klepněte na Smazat aktualizaci a odstranění potvrďte.

Výše uvedeným způsobem lze tedy jednoduše přerušit stahování aktualizace iOS či iPadOS a stažené soubory aktualizace smazat. Jestliže vám automatické aktualizace nevyhovují, tak je samozřejmě můžete vypnout. Stačí přejít do Nastavení -> Obecné -> Aktualizace softwaru -> Automatická aktualizace, kde deaktivujte možnost Stahovat aktualizace pro iOS a Instalovat aktualizace pro iOS.