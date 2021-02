Apple začíná opravovat iPhony 12 a 12 mini novým stylem, je ekologičtější a rychlejší

Některé opravy iPhonů 12 mini a 12 budou pro techniky z autorizovaných servisů Applu již brzy o poznání rychlejší. Kalifornský gigant totiž přichází zřejmě ve snaze uvolnit co nejvíce výrobní kapacity iPhonů s novou metodou oprav potíží se zapínáním telefonů, logickou deskou, bezdrátovým nabíjením, Face ID či skleněnými zády telefonu. Zatímco doposud vyměňoval ve všech těchto případech v rámci opravy poškození telefon za zbrusu novou jednotku, nyní začne problémy řešit částečnou výměnou komponentů v iPhonu.

Všechny výše zmíněné problémy budou nově řešený komponentem označovaným jako “iPhone Rear System”, který je zjednodušeně řečeno osazenými zády iPhonu všemi potřebnými komponenty. K jeho zprovoznění je tak potřeba “jen” připojit displej a modul fotoaparátu ze starého, poškozeného iPhone, což je práce, která by měla technikům zabrat jen velmi málo času, což by mělo opravy jako takové urychlit – tedy minimálně oproti nynější metodě. Pro výměnu poškozeného telefonu za nový je totiž v současnosti potřeba jeho odeslání do centrálního servisu na posouzení, což si samozřejmě nějaký ten čas vyžádá.

Nový opravný program se sice zatím vztahuje jen na iPhone 12 mini a 12, postupem času se však velmi pravděpodobně rozšíří i na iPhony 12 Pro a 12 Pro Max. Ostatně, nic jiného Applu ve výsledku ani nezbývá, jelikož se jedná o další krok v jeho snaze minimalizovat uhlíkovou stopu. Nasazení stejného opravného programu i na iPhony 12 Pro a 12 Pro Max se tak jeví jako nevyhnutelný krok v tomto boji.