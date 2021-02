7 her a aplikací, které dnes na iOS získáte zdarma nebo se slevou (18. 2. 2021)

Připravili jsme pro vás ty nejzajímavější aplikace a hry, které jsou v dnešní den zcela zdarma. Bohužel se může lehce stát, že některá aplikace bude opět za plnou cenu. My to žádným způsobem nemůžeme ovlivnit a chtěli bychom vás ujistit, že aplikace byla zdarma v době psaní článku. Aplikaci stáhnete tak, že kliknete na název aplikace.

Dodržování pitného režimu je pro lidské tělo nesmírně důležité. Problémem ale je, že spousta lidí na jeho důležitost stále zapomíná a za den tak nevypije dostatek tekutin. S tímto problémem by vám dokázala pomoci aplikaci Drink Water – Daily reminder, která vám bude pití připomínat a zároveň povede perfektní statistiky.

Původní cena: 129 Kč (79 Kč)

Jestliže se řadíte mezi milovníky logických her, tak by vám rozhodně neměla uniknout dnešní akce na titul The City of Time, která je k dostání zcela zdarma. V této hře se v roli malinkaté holčičky vydáte do města času, kde na vás bude čekat spousta hádanek. Vaší speciální schopností přitom bude cestovat v čase zpět a zajistit si, že se dostanete skrze úroveň. Musíte si ale dávat pozor, abyste neudělali nějakou hloupost, jelikož vaše akce následně nejde zvrátit.

Původní cena: 25 Kč (Zdarma)

V parádní hře Beat Cop se podíváte zpět do osmdesátých let minulého století, a to konkrétně v roli bývalého detektiva, který byl křivě obviněn za vraždu. Kvůli tomu jste pochopitelně přišli o hodnost a nyní fungujete jako pěší hlídka. Přišli jste tak o přátele, nadřízený se k vám nechová nejlépe, vlastní žena vás má jen na peníze a místní mafie si vás přeje odklizeného. Zvládnete vyřešit tento případ a očistit vlastní jméno? Zároveň ale budete stále muset vykonávat funkci pochůzkáře a kontrolovat chodce.

Původní cena: 129 Kč (49 Kč)

Fanoušky klasických RPG adventur poté jistě potěší dnešní sleva na Evoland. V této hře se totiž spolu se svým hrdinou vydáte na nezapomenutelnou výpravu, kdy budete čelit těm nejrůznějším překážkám a nepřátelům. Postupně se samozřejmě budete vylepšovat, díky čemuž si troufnete i na podstatně složitější výzvy.

Původní cena: 79 Kč (25 Kč)

Samozřejmě se nezapomnělo ani na fanoušky aut, motosportu a závodních her. V titulu Rush Rally 3 se zhostíte role řidiče závodů rallye a váš úkol tedy bude jasný – projet trasu co možná nejrychleji, postarat se tak o nejnižší čas a vítězit v jednom závodě za druhým. Hra nabízí kvalitně zpracovanou fyziku, kvůli čemuž vás sebemenší chybička může stát první příčku.

Původní cena: 129 Kč (79 Kč)

Pokud si někdy píšete nejrůznější poznámky a chtěli byste si být u nich skutečně jistí, že se k nim nikdo nedostane, mohla by vám v tom pomoct oblíbená aplikace Safety Note+. S pomocí tohoto nástroje totiž jednotlivé poznámky můžete uzamknout za pomocí hesla či Touch/Face ID.

Původní cena: 49 Kč (Zdarma)

Určitě jste se někdy ocitli v situaci, kdy jste měli Mac/PC například přes celou místnost, potřebovali jste na něm něco rychle udělat, ale nechtělo se vám kvůli toho zbytečně vstávat. Aplikace Controlax Pro:Computer Control vám umožní skrze domácí síť zařízení ovládat za pomocí iPhonu či iPadu.

Původní cena: 99 Kč (25 Kč)