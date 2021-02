Prohlédněte si skvělý koncept virtuálních monitorů pro Macy vytvořené pomocí Apple Glass

Rozšířená realita je trend, který se rozmáhá čím dál více, a nachází své uplatnění v řadě různých oblastí. V Applu jsou si toho velice dobře vědomi, proto zde již nějakou dobu probíhá vývoj brýlí s podporou této technologie. Oficiální informace o nich zatím přímo z Applu nemáme, zato ale internetem koluje velká spousta nejrůznějších spekulací a konceptů, souvisejících s rozšířenou realitou u Applu. Autor jednoho z nejnovějších konceptů na toto téma si pohrál s myšlenkou na virtuální displeje, a výsledek vypadá opravdu zajímavě.

Díky budoucím AR brýlím od Applu by se podle Dominicka Hofackera, který má tento koncept na svědomí, mohly fyzické monitory Maců stát prakticky nepotřebnými. Pokud vám jméno Dominick Hofacker připadá povědomé, nemýlíte se – nad tímto odstavcem najdete odkaz na jeden z jeho dřívějších konceptů na podobné téma. Tentokrát se Hofacker rozhodl v zajímavém videu předvést, jak by AR brýle od Applu mohly pomoci s úsporou místa při práci na MacBooku. Virtuální displej vypadá na videu vedle toho klasického opravdu dobře, a pro ty, kteří jsou často na cestách, by realizace tohoto konceptu jistě představovala skvělé řešení.

Setup na Hofackerově konceptu je tvořen pouze jedním MacBookem a AR brýlemi od Applu. Právě s pomocí těchto brýlí pak dochází k projekci funkčních a responzivních obrazů dalších virtuálních displejů přímo před zrak uživatele. Hofacker ale při tvorbě svých konceptů nezůstává jenom u Maců a MacBooků – v dalším z jeho projektů můžeme vidět například koncept Apple Watch se dvěma virtuálními displeji. Příchod AR brýlí od Applu se nepopiratelně blíží, zatím ale vládne nejistota v tom, jak budou vypadat a jaké funkce vlastně nabídnou. Některé zdroje uvádí, že Apple má v plánu přijít s více zařízeními pro rozšířenou realitu.

In another quick experiment, I prototyped how AR glasses could augment other accessories (in this case Apple Watch). One assumption I have for the future of Apple Watch is that physical screens may end up completely being replaced by virtual screens, unlike shown in the video. pic.twitter.com/7jLCBlgXBp

— Dominik Hofacker (@domhofdesign) January 26, 2021