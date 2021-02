Nedostali jste valentýnský odznáček za aktivitu na Apple Watch? Takto jej získáte zpětně

Na nedávný Valentýn se mnozí jablíčkáři těšili mimo jiné i kvůli exkluzivní fitness výzvě na Apple Watch, za kterou mohli získat další do své sbírky odznáčků. Tato fitness výzva se však bohužel Apple nepovedla dle představ, jelikož se mnohým uživatelům na hodinkách vůbec nezobrazila a když už se zobrazila, nešla jim splnit. Naštěstí však lze odznáček získat pomocí pár oprav i zpětně.

Pokud jste v neděli odcvičili alespoň 60 minut a vaší aktivitu jste si zaznamenali na Apple Watch, zpětné získání odznáčku by pro vás neměl být sebemenší problém. Naprosté většině uživatelů včetně mě totiž stačilo jen hodinky restartovat a odznáček se v nich zpětně objevil jakožto získaný – tedy vybarvený. Restart hodinek provedete jednoduše současným stlačením digitální korunky a bočního tlačítka na nich a to až do té doby, než se na jejich displeji objeví svítící jablko. Pokud by pak restart hodinek pro získání odznáčku nestačil, restartujte svůj iPhone. I tato věc totiž mnohým dle jejich slov pomohla.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Poslední možností, která může odznáček ještě zachránit, je přepnutí regionu hodinek z Česka na USA. Neptejte se mě, proč tomu tak je, protože to sám absolutně netuším, ale po celém světě se objevují zprávy, že právě přepnutí regionu na domovinu Applu pomohlo a to i přesto, že byla výzva celosvětová. Po získání odznáčku přepnutím pak můžete samozřejmě region přepnout zpět na Česko, o odznáček samozřejmě nepřijdete.