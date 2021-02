Pokud patříte mezi grafiky či webové designéry, tak už jste dost možná alespoň jednou v životě využili „rozpoznávače“ barev. Proces je v tomto případě takový, že si vytvoříte snímek obrazovky či její části, poté přejděte na webové stránky nástroje, obrázek nahrajete a zjistíte barvu. Co si ale budeme nalhávat, tento proces je relativně složitý a navíc k jeho provedení potřebujete přístup k internetu. Co když vám ale řeknu, že lze v rámci macOS rozpoznat barvu jednoduše prostřednictvím nativní aplikace, a to doslova během několika sekund? Pojďme se společně podívat, jak na to.

Jak na Macu rozpoznat barvu pixelu na obrazovce

Potřebujete-li na vašem macOS zařízení rychle rozpoznat barvu pixelu na obrazovce, tak je postup doopravdy velmi jednoduchý:

Prvně je nutné, abyste si otevřeli nativní aplikaci Digitální měřič barev. Tuto aplikaci spustíte pomocí Spotlightu (Command + mezerník anebo lupa vpravo nahoře), popřípadě ji najdete v Aplikacích ve složce Utility.

Jakmile aplikaci spustíte, tak se objeví malé okno, ve kterém si v rámci jediného menu zvolte barevný model, ve kterém chcete měřit, popřípadě si nastavte velikost clony.

Po tomto nastavení už jen stačí kurzorem najet na pixel, jehož barvu chcete změřit.

V okně aplikace se vám poté zobrazí hodnoty barvy, které si stačí zapsat, udělat snímek obrazovky či zkopírovat (viz níže).

Výše uvedeným způsobem lze tedy v rámci macOS jednoduše rozpoznat barvu pixelu na obrazovce, což ocení především grafici a weboví designéři při nastavování barev. Pokud byste si chtěli nějakou hodnotu při měření „zamrazit“ a zobrazit další možnosti zmíněné utility, tak stačí v horní liště klepnout na záložku Zobrazit. Pro zkopírování konkrétní barvy pak můžete nahoře klepnout na záložku Barva a zkopírovat si ji. Operační systém macOS je doslova plný těchto všemožných utilit a vsadím se, že většina z vás o nich nemá ani nejmenší tušení. Díky Digitálnímu měřiči barev nemusíte z App Storu instalovat žádnou další aplikaci, navíc k tomu vše funguje offline.