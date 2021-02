Vyzkoušejte si na iPhonech virtuální rande ve hře Five Dates

V den svatého Valentýna dorazí do App Store simiulátor virtuálního randění Five Dates. Hraná vizuální novela již dříve vyšla na osobních počítačích, kde sklidila pozitivní reakce jak od herní kritiky, tak od samotných hráčů. Hra pochází z produkce Wales Interactive a Good Gate Media, které projekt vytvořily během dlouhého britského lockdowu. Ve Five Dates budete v kůži hlavního hrdiny Vinnyho pokoušet štěstí na online seznamce během pěti virtuálních rande. Na každé ze schůzek se budete za Vinnyho v určitých momentech rozhodovat. Tím určíte směr, kterým se jednotlivé interakce budou vyvíjet. Dle vývojářů mohou vaše volby zcela pozměnit povahu každé konverzace. Během několika okamžiků se může změnit z oduševnělého rozhovoru ve zdlouhavé chvíle trapného ticha.

Five Dates má být vhledem do života nezadaného muže na online seznamkách. Hra, která si dává za úkol prozkoumat svět moderního randění, má ve hráčích probudit myšlenky o jejich vlastním pojetí přitažlivosti a vztahové kompatibility. Jde již o několikátý hraný projekt studia Wales Interactive. V žánru nejsou nováčky, za sebou mají už například hry The Shapeshifting Detective nebo mrazivě současný The Complex. Vzhledem k jejich renomé dokázali do Five Dates nalákat i řadu známých hereckých tváří. Během hraní tak potkáte například Mandipa Gilla ze seriálu Doctor Who nebo Georgiu Hirst z Vikingů. Five Dates bude na App Store k dispozici od 14. února za zatím neupřesněnou cenu.