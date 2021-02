Různá Bluetooth zařízení jsou v poslední době čím dál tím oblíbenější. Kromě Bluetooth sluchátek, například v podobě AirPods, si ke svému jablečnému zařízení můžete připojit třeba bezdrátový reproduktor, anebo třeba systém vašeho vozidla. Ve většině případech je po připojení nějakého zvukového zařízení nutné, abyste na iPhonu přepnuli zvukový výstup právě na nové příslušenství. Většina uživatelů v tomto případě ale přechází do Nastavení, kde rozklepnou kolonku Bluetooth a v seznamu zařízení hledají to chtěné. Pokud už jste se někdy v minulosti měli konkrétní příslušenství k iPhonu připojené, tak existuje o mnoho jednodušší způsob, pomocí kterého lze zvukové zařízení přepnout. V tomto článku se dozvíte, jak na to.

Jak na iPhone rychle přepínat mezi zvukovými výstupy

Jestliže máte v dosahu nějaké Bluetooth zvukové zařízení, ke kterému už se iPhone v minulosti připojil, tak na něj můžete zvuk jednoduše přesměrovat následujícím způsobem:

Prvně je nutné, abyste na iPhone otevřeli ovládací centrum. Na iPhone s Face ID přejeďte prstem směrem dolů z pravé horní části displeje; na iPhone s Touch ID přejeďte prstem s měrem nahoru ze spodní hrany displeje.

Jakmile se ovládací centrum zobrazí, tak věnujte vpravo nahoře pozornost prvku pro ovládání hudby.

V tomto prvku klepněte vpravo nahoře na malou ikonu AirPlay.

Po klepnutí už se vám zobrazí seznam všech dostupných zvukových zařízení.

Chcete-li přehrávání zvuku na jedno ze zařízení přepnout, tak na něj stačí klepnout.

Výše uvedeným způsobem se tedy můžete jednoduše a rychle připojit ke zvukovému zařízení, které máte v dosahu – není nutné zbytečně chodit do Nastavení -> Bluetooth, kde poté konkrétní zařízení hledat. Aby tento postup fungoval, tak je samozřejmě nutné, aby bylo na iPhonu Bluetooth zapnuté, kromě toho je nutné, jak už jsem zmínil, aby bylo samotné zařízení k vašemu jablečnému telefonu už alespoň jednou připojené. V opačném případě je prvně nutné zařízení k telefonu samozřejmě připojit, až poté se na něj budete schopni přepnout z ovládacího centra.