Čínská sonda Tainwen-1 po více jak 200 dnech po startu dosáhla orbity Marsu. Čína se o něco později pokusí dostat na povrch rudé planety vozítko, které by mělo po dobu 90 dní zkoumat povrch, přičemž by se převážně mělo jednat o lokalizaci ložisek ledu, což by jednou mohl být důležitý poznatek pro lidskou posádku. K Marsu v létě vyrazily taktéž Spojené státy a Spojené arabské emiráty, které k Marsu dorazily o den dřív něž Čína. Držme všem palce.