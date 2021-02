Další prototyp vesmírné lodi Starship by mohl brzy vyrazit na testovací let

I když prototyp SN9 testovací skok „nepřežil„, ve SpaceX si s tím zřejmě hlavu až tak nelámou, jelikož pracují na několika dalších prototypech. Do dalšího, jenž nese logicky název SN10, byly v minulém týdnu instalovány motory Raptor. Na začátku tohoto týdne potom inženýři provedli kryogenní test. Tento týden by měly proběhnout také zážehy. Pouhou spekulací potom je, že koncem týdne by mohl proběhnout testovací let, což by bylo super.