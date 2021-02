5 aplikací a her na Mac App Store a Steam, které získáte zdarma nebo se slevou (9. 2. 2021)

Pravidelně vám přinášíme seznam několika zajímavých macOS aplikací a her z Mac App Storu a ze Steamu, které jsou v daný den zdarma či za zvýhodněnou cenu. Pro dnešní den si však uvedeme pouze aplikace, které v době psaní článku byly na Mac App Store ve slevě. Snažíme se vybírat jen ty nejzajímavější, které by vám mohly být k užitku. Bohužel, může se stát, že aplikace opět sklouzne k původní ceně, což však neovlivníme. Aplikaci získáte tak, že kliknete na její název.

Pracujete častokrát s nejrůznějšími audio soubory, které mnohdy musíte převádět do různých formátů. S tímto úkolem vám dokáže pomoci praktická aplikace Tipard All Music Converter, která si dokáže poradit se všemi nejpoužívanějšími formáty a dokonce si poradí s lehkou úpravou, spojením skladeb či jejich rozdělením, extrahováním audia z videa a podobně.

Původní cena: 299 Kč (Zdarma)

Jestliže pro změnu pracujete spíše s obrázky, které vám mnohdy zabírají spoustu místa na vašem disku, zbystřete. Do akce taktéž zamířila aplikace Photo Size Optimizer, která dokáže v okamžiku provést kompresi na vašich snímcích a až pětkrát zredukovat jejich velikost.

Původní cena: 249 Kč (Zdarma)

Pokud hledáte nějakou parádní hru, která by vás v současné situaci dokázala skvěle zabavit, měli byste se přinejmenším podívat na Kitty Powers‘ Matchmaker. Jedná se totiž o simulátor randění, kdy budete spravovat svou vlastní agenturu pro hledání těch pravých partnerů. To s sebou samozřejmě přináší řadu výzev. Zvládnete to?

Původní cena: 249 Kč (79 Kč)

Přepadla vás někdy při pohledu z okna otázka, jak byste se asi měli obléct? Odpověď na tuto otázku vám dokáže poskytnout parádní aplikace Swackett, která slouží pro zobrazování počasí a předpovědí. V rámci programu navíc uvidíte panáčka, který je podle aktuálního stavu počasí patřičně oblečen, čímž se můžete nechat inspirovat.

Původní cena: 149 Kč (49 Kč)

Do obrovské akce zamířila vcelku populární a oblíbená strategická hra XCOM 2. V tomto titulu se objevíte ve světě, který je pod nadvládou mimozemšťanů. Ti lidem slibují zářnou budoucnost, ale pravdou je, že kují zlomyslný plán. Sami se zhostíte role velitele partyzánské jednotky a tváří v tvář se budete muset s touto hrozbou utkat, abyste zneškodnili okupanty a zachránily celou planetu Zemi.