Takto Apple propaguje Black Unity Apple Watch a tapety ve svých Apple Storech

Apple v těchto dnech slaví Black History Month. V té souvislosti vydal speciální edici Apple Watch Series 6 zvanou Black Unity. Od watchOS 7.3 je rovněž můžete stáhnout si ciferník s motivy panafrické vlajky, tedy černé, zelené a červené. Dále je také možné stáhnout si tapety s motivy těchto barev na váš iPhone, iPad i Mac. Těmito kroky Apple dává na zřetel svůj kladný postoj k rasové rovnoprávnosti a vyjadřuje podporu organizacím zabývajícími se těmito tématy.

U tapet, ciferníku a speciální edice hodinek to pochopitelně nekončí. Apple motivy panafrických barev ukazuje i ve svých Apple Storech. V galerii na boku tohoto odstavce můžete například vidět prosklený dřevěný stůl, na jehož stranách se nachází iPady s tapetou Unity. Prostřední část stolu pak pod skleněným poklopem nabízí pohled na celkem dvanáct kusů limitované edice Apple Watch Series 6. Je samozřejmě jasné, že spousta Apple Storů je v současné době zavřená. Fotografie jsou konkrétně pořízené v Tokiu, kde momentálně funguje pouze výdej produktů. Byť se zákazníci za těchto předpokladů v Apple Storech příliš nezdrží, je vidět, že Apple to s podporou myslí skutečně vážně. Black Unity není pochopitelně jedinou iniciativou Applu v boji za rasovou rovnoprávnost v rámci Black History Month 2021. Čeká nás šestitýdenní série pořadů Today at Apple ve spolupráci s It’s Nice That.