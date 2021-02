Spotify chce vytvářet personalizované playlisty podle vašeho hlasu, emocí či přízvuku

Pokud jde o služby na streamování hudby, v zásadě tady máme dva velké hráče, a sice Spotify a Apple Music (samozřejmě se najdou i další). Zatímco Spotify má zajímavější funkce, Apple Music se pyšní více skladbami. Samozřejmě i funkce jsou zejména to, co má potenciální předplatitele nalákat. A Spotify možná v budoucnu přijde s jednou velkou a zajímavou novinkou.

Spotify vlastní od poloviny letošního ledna patent, který by mohl posunout personalizování hudby na zcela novou úroveň. Aplikace by si poslechla váš hlas a vybrala by hudbu na základě vašeho jazyka, přízvuku, pohlaví, projevené emoce a podobně, přičemž by nemuselo být řečeno nic konkrétního. Zkrátka a dobře by stačilo promluvit a algoritmus by sám zafungoval. Zpočátku by se pravděpodobně nejednalo o konkrétní skladbu. Byla by vybrána skladba z motivu párty, samota, soustředění atd. Popis funkce zní velice zajímavě a dost možná by vám mohla pomoct objevit zcela nové písničky. Text patentu ale hovoří i o možném použití na reklamy, což uživatelé pravděpodobně ocení daleko méně. Zda se Spotify rozhodne podrobněji patentem zabývat ukáže až čas. Technologické společnosti velice často mají obrovské množství patentů, které nikdy neuvedou v život. Líbila by se vám podobná funkce?

