7 her a aplikací, které dnes na iOS získáte zdarma nebo se slevou (4. 2. 2021)

Připravili jsme pro vás ty nejzajímavější aplikace a hry, které jsou v dnešní den zcela zdarma. Bohužel se může lehce stát, že některá aplikace bude opět za plnou cenu. My to žádným způsobem nemůžeme ovlivnit a chtěli bychom vás ujistit, že aplikace byla zdarma v době psaní článku. Aplikaci stáhnete tak, že kliknete na název aplikace.

Aplikace Litur – Color Picker cílí primárně na designéry, grafiky, vývojáře a ostatní, kteří potřebují znát přesné barevné označení. S tímto vám nádherně dokáže pomoci praktická aplikace Litur – Color Picker, s jejíž pomocí dokážete barvu určit, uložit si ji, přičemž vaše „sbírka“ se okamžitě automaticky synchronizuje.

Původní cena: 99 Kč (79 Kč)

Fotogalerie Aplikace se slevou-Litur - Color Picker 5 Aplikace se slevou-Litur - Color Picker 4 Aplikace se slevou-Litur - Color Picker 3 Aplikace se slevou-Litur - Color Picker 2 +2 Fotek Aplikace se slevou-Litur - Color Picker 1 Vstoupit do galerie

Jestliže hledáte nějakou hru s poctivým příběhem, který vás doslova vtáhne do tajuplného světa, zbystřete. Dnes totiž do akce zavítala vcelku populární hra Hyperforma, kde se objevíte v 256 let vzdálené budoucnosti a zjistíte, že klasická civilizace kompletně vymizela. Zanechala ale za sebou prastarou síť a vy jakožto anonymní dobrodruh se vrhnete do průzkumu nekonečně-prázdného kyberprostoru. Budete muset odhalit tajemství stojící za zmizelou civilizací.

Původní cena: 129 Kč (49 Kč)

Fotogalerie Hyperforma fb Aplikace se slevou-Hyperforma 4 Aplikace se slevou-Hyperforma 3 Aplikace se slevou-Hyperforma 2 +2 Fotek Aplikace se slevou-Hyperforma 5 Vstoupit do galerie

Jak již samotný název napovídá, aplikace Splits for insta & snap je především určena pro všechny milovníky sociálních sítí Instagram a Snapchat. Tento nástroj dokáže dokonale rozdělit vaše video na několik menších dílků, které už můžete poměrně snadno nahrát.

Původní cena: 99 Kč (Zdarma)

Fotogalerie Aplikace se slevou-Splits for insta and snap 1 Aplikace se slevou-Splits for insta and snap 3 Aplikace se slevou-Splits for insta and snap 2 Vstoupit do galerie

Pokud se řadíte mezi milovníky zajímavých her a muziky zároveň, tak byste se měli přinejmenším podívat na titul Incredibox. V této hře budete moci vytvářet svou vlastní muziku, s čímž vám pomůže skupina zkušených beatboxerů. Vám už jen stačí si zvolit oblíbený hudební styl a můžete se rovnou pustit do skládání.

Původní cena: 99 Kč (25 Kč)

Nádherné slevy se taktéž dočkala tahová strategická RPG hra Battle Chasers: Nightwar, která je doplněna o parádní příběh, kdy budete objevovat záhady opuštěných žalářů. Na bitevním poli se vždy utkáte s řadou nejrůznějších nepřátel a vaším cílem bude, abyste je za použití co možná nejlepší taktiky porazili.

Původní cena: 249 Kč (99 Kč)

Fotogalerie Aplikace se slevou-Battle Chasers Nightwar 5 Aplikace se slevou-Battle Chasers Nightwar 4 Aplikace se slevou-Battle Chasers Nightwar 3 Aplikace se slevou-Battle Chasers Nightwar 2 +2 Fotek Aplikace se slevou-Battle Chasers Nightwar 1 Vstoupit do galerie

Řadíte se mezi milovníky starých, spíše textových RPG her, nebo byste si je alespoň rádi připomněli? Pokud jste si na tuto otázku odpověděli ano, pak by vás mohl zaujmout titul Last Colossus, ve kterém na vás čeká devět zajímavých kapitol, kdy se spolu s vaším bojovým gigantickým robotem budete muset postavit nejrůznějším nepřátelům a náročným bossům.

Původní cena: 49 Kč (25 Kč)

Fotogalerie Aplikace se slevou-Last Colossus 1 Aplikace se slevou-Last Colossus 2 Aplikace se slevou-Last Colossus 3 Aplikace se slevou-Last Colossus 4 +2 Fotek Aplikace se slevou-Last Colossus 5 Vstoupit do galerie

Japonské umění známé jako Origami si zakládá na sestavení těch nejrůznějších motivů za pomocí obyčejného papíru. Napadlo vás někdy, že byste si to sami vyzkoušeli, ale bohužel jste nevěděli, jak byste měli začít? Přesně v tomto vám dokáže pomoci aplikace Animated 3D Origami. Tento program vás dokáže krok po kroku provést tvorbou nejrůznějších motivů, kterými můžete následně nadchnout vaše okolí, případně samotným skládáním zahnat nudu.

Původní cena: 79 Kč (25 Kč)