Macy se s příchodem macOS 11.3 konečně naučí naplno využívat stereo u HomePodů

Majitelé HomePodů a Maců budou mít s příchodem macOS 11.3 důvod k radosti. Včera vydaná jeho první beta totiž přináší dlouho očekávanou podporu stereo režimu HomePodů coby zvukového výstupu u Maců, což je vychytávka, kterou doposud umožňovaly jen iPhony, iPady a Apple TV.

Využít stereo z HomePodů bylo sice v minulosti u Maců možné, nicméně jednalo se o relativně krkolomný postup. Aby totiž HomePody ve stereu přehrávaly zvuky z Macu, bylo to v případě Hudby nutné nastavit přímo v aplikaci Hudba a při AirPlay 2 pak zase v jeho rozhraní. Možnost, jak nastavit stereo HomePody jakožto výchozí zvukový výstup však bohužel neexistovala, kvůli čemuž tak bylo vždy nutné určitým způsobem sáhnout do nastavení. To se však naštěstí s macOS Big Sur 11.3 změní, jelikož do nastavení zvukových výstupů přidal Apple konečně možnost pro stereo HomePodů. Ty se samozřejmě nemusí s Macem nikterak složitě párovat. V jeho nabídce se totiž objeví zcela automaticky po jejich spárování s iPhonem uživatele. Jedná se tedy o velmi příjemnou možnost, jak si zvuk užít naplno.

V první betě sice funkce zatím nefunguje zcela dokonale, ale je prakticky jasné, že v následujících betách jí dokáže Apple dotáhnout k dokonalosti. O nic složitého se totiž pro něj ve výsledku nejedná, jelikož funkci jako takovou jeho Macy již zkrátka zvládají. Co se pak týče vydání systému jako takového, toho se dočkáme pravděpodobně v průběhu března – nejspíš pak zhruba v jeho polovině či ke konci.