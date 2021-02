Ve všech jablečných operačních systémech můžete využít nativní prohlížeč s názvem Safari. Tento prohlížeč je mezi uživateli vcelku oblíbený, a byť nenabízí nespočet různých funkcí jako konkurence, tak je narozdíl od toho velmi bezpečný a chrání vaše uživatelská data. Co se týče stahování souborů, tak ty se automaticky ve výchozím nastavení ukládají do složky Stahování, což samozřejmě lze změnit. Veškeré tyto soubory se však po stažení, opět ve výchozím nastavení, automaticky otevřou, tedy pokud je to možné. To se samozřejmě nemusí ve všech případech hodit, a proto si nyní ukážeme, jak tuto funkci pro automatické otevírání stažených souborů ze Safari deaktivovat.

Jak na Macu v Safari deaktivovat automatické otevírání stažených souborů

Chcete-li na vašem macOS zařízení v Safari deaktivovat automatické otevírání stažených souborů, tak postupujte následovně:

Prvně je nutné, abyste se přesunuli do aktivního okna aplikace Safari.

aplikace Jakmile tak učiníte, tak v levém horním rohu klepněte na tučnou záložku Safari.

Zobrazí se rozbalovací menu, ve kterém rozklikněte možnost Předvolby…

Tímto se otevře okno se všemi dostupnými předvolbami pro Safari.

V tomto okně je nutné, abyste se v horním menu přesunuli do sekce Obecné.

Nyní už jen ve spodní části okna odškrtněte možnost Bezpečné soubory po stažení otevírat.

Výše uvedeným způsobem lze tedy na Macu jednoduše deaktivovat automatické otevírání souborů, které jste stáhli ze Safari. To se hodí především v případě, pokud vám vadí, že se soubory ZIP po stažení automaticky extrahují, a také v mnoha dalších případech. Co se týče bezpečných souborů, tak mezi ty Safari zahrnuje například filmy, obrázky, zvuky, PDF soubory, textové dokumenty a právě také archivy (ZIP). Klasicky, pokud takový soubor stáhnete, tak se po stažení automaticky otevře – například u filmu dojde ke spuštění přehrávání. Po deaktivaci automatického otevírání stažených souborů už tedy nemusíte mít starosti s tím, že by vás nějaký soubor mohl vyrušit svým otevřením od práce.