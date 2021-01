Sluchátka Jabra Elite 85t můžete s tímto slevovým kódem získat nejlevněji na českém trhu

Komerční sdělení: Ve spolupráci s naším partnerem Mobil Pohotovost jsme si pro vás stejně jako v minulých týdnech nachystali nedělní slevovou akci, díky které můžete výrazně ušetřit. Tentokrát se sleva týká skvělých sluchátek Jabra Elite 85t, která lze díky ní získat s parádní slevou 20 %. Stačí při jejich koupi zadat slevový kód tfjabra85t.

Zkopírovat

Sluchátka Elite 85t jsou tím nejlepším, co vám může Jabra v současnosti nabídnout. Jedná se o špičkový model disponující vynikajícím zvukem, ale také skvěle přizpůsobitelným aktivním potlačením okolního hluku a transparentním režimem (tedy jakýmsi hybridem mezi ANC a standardním režimem). Skvělé je navíc to, že sluchátka nabízí celkem 11 úrovní zvuku, díky čemuž si vše nastavíte přesně dle svých představ. Za zmínku ale stojí například i prvotřídní mikrofony pro záznam vynikajícího zvuku například pro hovory či velmi dobrá výdrž 5,5 hodin na jedno nabití se zapnutým ANC, potažmo 25 hodin v kombinaci s nabíjecí krabičkou. Zkrátka a dobře, sluchátka mají rozhodně co nabídnout.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Běžná cena sluchátek Jabra Elite 85t je 5990 Kč. Díky slevovému kódu tfjabra85t je však můžete mít jen za 4792 Kč, tedy o 20 % levněji, což je podle srovnávače cen Heuréka.cz nejnižší cena na českém trhu. A pozor, za tuto cenu můžete sluchátka zakoupit v jakékoliv barvě.

Sluchátka můžete zakoupit zde