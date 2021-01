Jak se Apple nechal při tvorbě ciferníků pro Apple Watch inspirovat klasickými hodinkami

Ciferníků pro chytré hodinky Apple Watch je takřka nepřeberně, a jejich počet neustále narůstá. Zatímco některé z těchto ciferníků jsou velice moderní a podporují nejrůznější komplikace, jiné mají naopak spíše klasický vzhled, inspirovaný tradičními náramkovými hodinkami. Designér Arun Venkatesan zveřejnil tento týden na svých webových stránkách zajímavý pohled na některé klasické designy hodinek, kterými se inspirovaly právě ciferníky na Apple Watch, a popsal, jak si Apple vypůjčil některé designové prvky z hodinek značek Rolex, Breitling nebo třeba Heuer.

Venkatesan si na svém webu vzal na paškál ciferníky Chronograf, Chronograf Pro, GMT, Kalifornský a Count Up. Kalifornský ciferník se například nechal inspirovat designem, který má své kořeny v dobách druhé světové války, kombinace římských a arabských číslic měla nositelům zajistit lepší čitelnost i za zhoršených světelných podmínek. Ciferník, který si vysloužil přezdívky jako „error proof“ nebo „high visibility“ zdobil některé modely hodinek značky Rolex – jednalo se o typ „bubble back“ se speciálně tvarovanou zadní částí, která hodinkám propůjčovala štíhlý vzhled. Ciferník GMT zase čerpá inspiraci z klasických náramkových hodinek, schopných ukazovat čas ze dvou různých časových pásem, ciferník s názvem Count Up pro změnu vychází z klasických potápěčských hodinek. Jeho název odkazuje na rotační rámeček, kterým byly opatřeny hodinky tohoto typu – historie tohoto rámečku se datuje do roku 1953. Jak název napovídá, čerpají ciferníky Chronograf a Chronograf Pro na Apple Watch inspiraci z tradičních chronografických hodinek, které mají původ dokonce už v devatenáctém století.

Yenkatesan ve zmíněném textu uvádí, že na něj udělalo dojem to, s jakým odhodláním se Apple pustil do skutečně detailního designu. Podle jeho vlastních slov je zcela jasné, že si odpovědní lidé ve firmě dali opravdu záležet na příslušném průzkumu historie řady tradičních ciferníků, které jsou nyní k dispozici v digitální podobě pro watchOS. Yenkatesan dále uvedl, že chová k Applu za jeho práci opravdu velký respekt. „Apple mohl jednoduše napodobit existující typy ciferník, a to zcela povrchně. Namísto toho pečlivě studovali historii každého z nich,“ uvedl. Kompletní Yenkatesanovu esej si můžete přečíst zde.