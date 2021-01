6 zajímavých aplikací v App Store, které by vám tento týden neměly uniknout (25. 1. 2021 – 31. 1. 2021)

Každý týden přibývají v iOS App Store nové, zajímavé aplikace. My vám na konci každého týdne přineseme přehled toho nejzajímavějšího, co iOS App Store za uplynulý týden přinesl. Aplikaci stáhnete tak, že kliknete na její název.

V nové hře Dragon Quest Tact bude vaším úkolem spřátelit se s příšerkami, utvořit z nich tým, trénovat je a dovést je k vítězství. Čekají vás napínavé boje, zajímavé tréninky a spousta možností k důkladnému procvičení vašich taktických i bojových schopností.

V App Storu se tento týden konečně objevila nová verze oblíbeného klienta Tweetbot pro Twitter. Tweetbot 6 přináší řadu různých zajímavých vylepšení a funkcí včetně možnosti sledování anket, pokročilých možností skrývání obsahu a plno dalších novinek.

Pro všechny milovníky starého dobrého Pinballu je zde nová virtuální podoba této hry. Infinity Pinball vám poskytne nikdy nekončící zábavu, hrát můžete na pěti různých strojích za doprovodu originálního syntetizátorového soundtracku. Každou z her si můžete do velké míry přizpůsobit podle svého.

Připravujete se pomalu na to, až na jaře opět oživíte svou zahradu, skleník, nebo balkon? Pomoci vám v tom může aplikace s názvem Planter: Garden Planner. Můžete ji využít například k naplánování výsadby, přesazování nebo hnojení, nebo si s její pomocí můžete rozvrhnout to, co a kam na vaší zahrádce zasadíte. Aplikace nabízí také řadu různých zajímavých a užitečných informací, tipů, triků a článků.

Pokud vás zajímá vesmír, Měsíc a vše, co s touto tematikou souvisí, můžete vyzkoušet aplikaci LunarSight. Získáte v ní informace o měsíční fázi, můžete si nastavit upozornění na úplněk nebo nov, zjistit podrobné údaje o aktuální situaci nebo se na vše s předstihem podívat do kalendáře. Aplikace také nabízí widget na plochu iPhonů s iOS 14.

Aplikace Charging Play udělá z nabíjení baterie vašeho iPhonu zábavnou záležitost. Aplikace pracuje na principu automatizace, a umí vám zobrazit zábavné animace v průběhu nabíjení vašeho zařízení. K nabíjení můžete také přiřadit libovolný zvuk. Aplikace funguje na iPhonech s operačním systémem iOS 14 a novějším.