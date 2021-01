Too Hot To Handle dostane další dvě řady

Reality show Too Hot To Handle, která byla jednu dobu na Netflixu hitem, dostane další dvě řady. Princip „soutěže“ je jednoduchý. Na luxusní letovisko je umístěna parta atraktivních a mladých lidí. Podmínkou je, že spolu nesmí „nic mít“. Jakmile se tak stane, potenciální výhra klesá všem zúčastněným. První řada se natáčela v Mexiku, další dvě soutěžící zanesou na ostrovy Turks a Calcos. Vzhledem k faktu, že valná část zúčastněných nebyla zrovna nejostřejšími tužkami v penálu, bude podívaná jistě stát opět za to. Informaci přinesla facebooková skupina Netflix CZ + SK Fans.