You je skvělý seriál o stalkerovi, z jehož počínání vám bude tuhnout krev v žilách. Dobrou zprávou je, že někdy koncem léta by Netflix měl přidat třetí sérii. Herecký kolektiv byl obohacen o Scotta Michaela Fostera, kterého můžete znát ze seriálu Californication nebo Halt and Catch Fire – PC Rebelové. Natáčení třetí série You právě probíhá. Informaci přinesla facebooková skupina Netflix CZ + SK Fans.