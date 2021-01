Herní série Uncharted se řadí mezi to nejlepší, co si můžete na konzoli od Sony zahrát. Nebylo tedy divu, že se hra dočká svého filmového zpracování. To mělo dorazit již v tomto roce. Bohužel se ale tak nestane a není v této době těžké uhodnout, proč tomu tak bude. Premiéra se tak posouvá na 11. února roku 2022. Hráli jste Uncharted?