Budoucnost je tu: Xiaomi představilo bezdrátové nabíjení fungující kdekoliv v prostoru

Podpora bezdrátového nabíjení je bezesporu jednou z nejužitečnějších vychytávek moderních smartphonů. Pravdou nicméně je, že současná verze této technologie není úplně tím pravým ořechovým. Stejně jako u kabelového nabíjení je totiž uživatel omezen nutností používat telefon při nabíjení na jednom místě a navíc s přídavným příslušenstvím, na kterém je položen. Jak se ale zdá, příchod nové éry bezdrátového nabíjení je za dveřmi.

využívající Dnes v noci představilo světu čínské Xiaomi svou vizi bezdrátového nabíjení budoucnosti. Jeho technologie nese název Mi Air Charge a jak už asi tušíte, umožňuje nabíjení elektroniky kdekoliv v prostoru (respektive v okolí pár metrů od vysílače) bez nutnosti jakéhokoliv přídavného příslušenství k telefonu. O nabíjení se totiž stará speciální vysílač, který je schopný detekovat polohu smartphonu v prostoru pomocí pěti velmi citlivých interferenčních antén, a podle toho následně posílat energii formou vln, které následně dokáže přijímač ve smartphonu přetransformovat na elektrickou energii a tou telefon nabít.

Ačkoliv se zdá Xiaomi Mi Air Charge jako přelomová technologie, faktem je, že je u ní hodně co vylepšovat. Prvním úskalím je nabíjecí výkon, který je omezen na 5W a je tedy jasné, že je tato forma nabíjení velmi pomalá. Na druhou stranu, pokud by byl telefon dobíjen 5W po celý den, ve výsledku by tyto watty bez problému stačily, jelikož by měly za úkol de facto jen udržovat přístroj neustále dobitý na maximum. Druhým úskalím je pak vliv technologie na zdraví uživatelů. Podle Xiaomi by sice neměl být v tomto směru problém, ale až budoucí studie ukáží, zda tomu tak skutečně bude. Kdy přesně se této vychytávky dočkají první zařízení z dílny této čínské společnosti je v tuto chvíli nejasné, byť jakožto technologičtí nadšenci doufáme, že brzy.