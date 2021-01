To, co se poslední dny šuškalo, se nakonec má stát realitou. Americká společnost SpaceX dnes ve 20:00 našeho času otestuje další prototyp vesmírné lodi Starship zvaný SN9. Stroj by měl vyletět do výšky zhruba 10 kilometrů a poté řízeně klesat k zemi. Doufejme, že vše dobře dopadne.