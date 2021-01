Apple si mne ruce. Tržby z jeho služeb budou brzy větší než z iPadů a Maců dohromady

Služby nad zlato. Tak přesně takto by mohl s trochou nadsázky mluvit Apple o fungování svých služeb v uplynulém čtvrtletí. Tržby z nich totiž opět trhaly rekordy a světu tak opět ukázaly, že je plán Applu na jejich maximalizaci z hlediska zisků trefou do černého.

Apple se již dlouhé roky netají tím, že jsou pro něj jeho služby, do kterých spadá například App Store, Apple Music, Apple Pay, Apple Care či iCloud, velmi důležité a jejich důležitost bude navíc do budoucna ještě gradovat, jelikož v tržbách zřejmě převálcují i ty nejúspěšnější produktové kategorie. Ačkoliv se mohly tyto plány zdát ještě nedávno jako sci-fi, Apple zas a znova dokázal, že realizovatelné určitě jsou. V posledním čtvrtletí roku 2020 totiž zaznamenal u služeb tržby ve výši 15,8 miliardy dolarů, zatímco ve stejném období před rokem to bylo “jen” 12,7 miliard dolarů. Když navíc vezmeme v potaz to, že čistý zisk ze služeb je výrazně vyšší než z hardware, je jasné, proč z nich chce Apple vytěžit co možná nejvíce. A jen tak mimochodem, tržby z prodejů iPadů a Maců byly v posledním čtvrtletí v součtu 17,12 miliard dolarů. Služby tak prakticky 100% již brzy z hlediska tržeb součet tržeb iPadů a Maců překonají.

Takto si navýšíte úložiště na iCloudu:

Jak si v uplynulém čtvrtletí vedly jednotlivé služby sice Apple neuvádí, například takový App Store mu však měl v roce 2020 vydělat alespoň podle analytiků z CNBC více než 64 miliard dolarů, přičemž značnou část vygenerovat právě v posledním čtvrtletí. To totiž bývá díky Vánocům a oslavám blížícího se nového roku prodejně extrémně silné a nejinak tomu bylo i tentokrát. Zda se Applu podaří udržet strmé tempo růstu i letos nicméně ukáže až čas.