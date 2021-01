5 aplikací a her na Mac App Store a Steam, které získáte zdarma nebo se slevou (28. 1. 2021)

Pravidelně vám přinášíme seznam několika zajímavých macOS aplikací a her z Mac App Storu a ze Steamu, které jsou v daný den zdarma či za zvýhodněnou cenu. Pro dnešní den si však uvedeme pouze aplikace, které v době psaní článku byly na Mac App Store ve slevě. Snažíme se vybírat jen ty nejzajímavější, které by vám mohly být k užitku. Bohužel, může se stát, že aplikace opět sklouzne k původní ceně, což však neovlivníme. Aplikaci získáte tak, že kliknete na její název.

Určitě jste se již několikrát ocitli v situaci, kdy jste měli nějakou parádní fotografii, která bohužel trpěla nějakým nedostatkem, jenž by bylo potřeba odstranit. V takovém okamžiku by se vám mohla hodit nesmírně jednoduchá aplikace Suepr Eraser Pro:Photo Inpaint, která si s danou retuší takřka ihned poradí. Jednoduše stačí označit danou oblast a máte hotovo. Zároveň dokážete skvěle odstranit i část obrázku.

Původní cena: 179 Kč (25 Kč)

Jak již samotný název napovídá, aplikace MP4 Converter- Video to MP4 slouží pro převod videí v těch nejrůznějších formátech do podoby MP4 souboru. Program si konkrétně poradí s MKV, MOV, AVI, WMV, FLV a TS, přičemž nemá ani problém s exportem videa do podoby pouhého audio souboru.

Původní cena: 399 Kč (25 Kč)

Stažením aplikace PDF to Pages Converter Expert získáte parádní, a především tedy jednoduchý nástroj, který slouží pro převádění dokumentů ve formátu PDF do podoby, se kterou pracuje program Apple Pages. Výhodou je, že po převodu si dokument dokáže zachovat původní formátování a rozložení, a to včetně obrázků a dalších objektů.

Původní cena: 129 Kč (Zdarma)

Jestliže máte ve vašich souborech častokrát chaos, zbystřete. V takovém okamžiku by mohla přijít vhod jednoduchá aplikace Color Folder Master, s jejíž pomocí si můžete přebarvit vzhled vašich složek. Díky tomu si tak nejdůležitější složky můžete velice rychle odlišit od ostatních a případně je hned najít.

Původní cena: 129 Kč (49 Kč)

Dnes již legendární hru Worms pravděpodobně ani nemusíme představovat. V titulu Worms W.M.D se setkáte s krvežíznivými žížalkami, které jsou rozděleny do dvou týmů. Vaším úkolem samozřejmě bude, abyste použitím těch nejdestruktivnějších zbraní dokázali vyhladit nepřátelský spolek.

Původní cena: 29,99 € (14,99 €)