Myší bojovník ve světě pixel artu. Na iOS vychází konzolovka Micetopia

Nadcházející Micetopia od studia Ratalaika Games je další z řady her, které se na iOS dostanou po původním vydání na větších, konzolových platfromách. Hra o myším bojovníkovi si už udělala klasické kolečko po všech možných i nemožných konzolích a na iPhonech a iPadech chce nabrat druhý dech. Micetopia na první pohled zaujme svým grafickým zpracováním, které se znatelně inspiruje u her vyrobených v hluboké minulosti průmyslu. Pixel artová estetika skrývá žánr stále populárních metroidvanií, tj. takových her, které se inspirují u stařečků, jež dali žánru jeho jméno – Super Metroid a Castlevania. V kůži chrabrého hlodavce tak budete skákat po plošinkách, bít se s nepřáteli a střádat nové schopnosti k tomu, abyste se dostali do nových oblastí herního světa.

Harcovníci ze studia Ratalaika Games už s Metroidvaniemi mají svoje zkušenosti, podle rozporuplných reakcí na jejich novou hru stále ale formulu k dokonalosti nedovedli. Zachránit tak myší společenství z područe zla možná nebude bezchybným zážitkem, ale za přibližně stokorunu, kterou vývojáři po hráčích budou za Micetopii chtít, to už stojí. Pokud jste navíc zvyklí na rozsáhlé metroidvanie ve stylu Hollow Knighta nebo Axiom Verge, může vás novinka osvěžit svou nenáročnou délkou. Micetopia vychází již dnes a to za cenu necelých sto korun českých. Zakoupit ji můžete na App Storu.