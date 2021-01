Test rychlosti: Jak si vede finální beta iOS 14.4 oproti iOS 14.3

Apple v minulém týdnu vydal beta verzi iOS 14.4 označenou jako RC (Release Candidate). Může se tak dost možná jednat o jednu z posledních bet před oficiálním vypuštěním. My se opět podíváme, jak tato beta pohnula aspektem rychlosti oproti aktuálnímu iOS, a to na zařízeních iPhone SE 1. generace, 6s, 7, 8, XR a 11. Test jako obvykle vyhotovil youtubový kanál iAppleBytes a přikládáme jej pod tento odstavec, abyste si mohli udělat obrázek sami.

Jako obvykle začneme u nejmenšího s tím, že se budeme zabývat převážně aplikacemi třetích stran, jejichž rychlost spouštění je při posuzování rychlosti zpravidla nejprůkaznější. iPhone SE 1. generace se spustí přibližně o sekundu rychleji na zařízení s aktuální verzí jablečného operačního systému. Při pohledu na aplikace vidíme rychlejší spuštění Twitteru a VK na betě. Na iOS 14.3 má naopak desetinu sekundy k dobru aplikace Apollon for Reddit. U iPhonu 6s sledujeme naskočení systému dříve opět na iOS 14.3, přičemž rozdíl je oproti předchozímu modelu o něco větší. I zde se na betě rychleji otevře Twitter. VK má naopak zlomek sekundy k dobru na iOS 14.3. Ostatní aplikace pracují takřka obdobně. Na iPhonu 7 můžeme pozorovat domovskou obrazovku iOS 14 o něco dříve opět u modelu s iOS 14.3. Tady můžeme vidět výraznější odskok pouze u Snapchatu ve prospěch bety. Twitter má pak několik desetin k dobru na aktuální verzi.

U iPhonu 8 se žádné překvapení nekoná a i zde systém naběhne dříve na aktuální verzi. Twitteru se daří lépe opět na RC betě. Na současné verzi systému můžeme vidět lepší práci Apollonu for Reddit, Snapchatu a Instagramu. U prvního modelu s FaceID v tomto testu nastává zlom, jelikož rychlejší spuštění můžeme spatřit na betě. Rozdíl je ale minimální. Na betě se oproti iOS 14.3 daří více Facebooku. Naopak je to pak u VK. IPhone 11 drží s iPhonem XR a operační systém spustí dříve také na betě, přičemž rozdíl je zde o něco větší. Při pohledu na aplikace si můžeme všimnout, že beta prospívá aplikaci VK, současná verze pak Apollonu for Reddit. Opět se ale nejedná o žádný velký rozdíl.